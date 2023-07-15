有基金會撥200萬助劏房戶搬遷　陳國基：告別劏房須各界同心經營

「同心經營幸福告別劣質劏房行動」展覽暨行動啓動禮今日（15日）舉行，政務司司司長陳國基在啓動禮致辭時指要告別劣質劏房，不能單靠政府一己之力，而是需要與各界一起「同心經營幸福」。



「中國海外愛心基金會」主席顏建國指，義工隊探訪過不少住戶，劣質劏房空間不足，部分廚房與廁所一體，環境十分惡劣。基金會希望協助劣質劏房戶消除疑慮、解決困難，首階段在九龍西開始，基金會會撥款逾200萬，預計幫助約600戶，受助人數預料約2000人。



陳國基：簡約公屋可以填補空缺

政務司司長陳國基、行政會議成員高永文、房屋局局長何永賢、立法會議員鄭泳舜、陳凱欣亦有出席活動。陳國基致辭時指，政府要增加土地房屋供應，預計未來10年有足夠36萬公營房屋供應，但供應不是平均分佈，只有三分一可以在未來5年落成，而過渡性房屋、簡約公屋可以填補空缺。

政務司司司長陳國基7月15日在「同心經營幸福告別劣質劏房行動」展覽暨行動啓動禮致辭時指要告別劣質劏房，不能單靠政府一己之力，而是需要與各界一起「同心經營幸福」。（政府新聞處）

何永賢鼓勵舉辦「小型睇樓團」讓基層了解過渡屋

房屋局局長何永賢指感動及激動，鼓勵舉辦過渡性房屋「小型睇樓團」，真真實實應對需要。她指劏房戶搬遷時需要考慮很多元素，非常感謝基金會的支持。何永賢稱過渡性房屋市區單位入住率有106%，部分單位開始已經流轉，新界過渡性房屋入住率是86%。

過渡屋住戶指生活質素有改善

首批遷入過渡性房屋住戶的蘇小姐，表示本身居住的劏房環境十分惡劣，現時一家三口生活質素大大改善，可以配合到生活所需，十分感謝政府及各界給予改善生活環境的機會，冀政府落成更多公屋，讓市民安居樂業。