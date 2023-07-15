港府發聲明指外國及國際組織污衊抹黑國安法　對此強烈反對及譴責

港府今日（15日）發聲明，強烈反對和譴責外國及國際組織對《香港國安法》及警務處國家安全處依法採取的行動肆意攻擊及污衊抹黑。特區政府發言人重申，危害國家安全是嚴重的罪行，港府應全力打擊，追究到底。



發言人又指，有關八人涉嫌竄逃外地後繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。國安處的行動合情、合理、合法，更是必須。



警方國安處7月3日公布懸紅各100萬元，通緝8名涉違反港區國安法而在外國港人。（陳浩然攝）

警方國安處早前公布懸紅各100萬元，通緝八名涉違反港區國安法而在外國港人後，外國多個國家及國際組織均表示關注。港府今日（15日）發聲明，強烈反對和譴責外國及國際組織對《香港國安法》及警務處國家安全處依法採取的行動肆意攻擊及污衊抹黑。

特區政府發言人重申，危害國家安全是嚴重的罪行，港府應全力打擊，追究到底。有關八人涉嫌竄逃外地後繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全，警方有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。國安處的行動合情、合理、合法，更是必須。

發言人又指，眾多國家的國家安全法律都同樣根據「屬人管轄」和「保護管轄」等原則，具有域外效力；而《香港國安法》的效力範圍完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和合法，並與世界其他國家和地區一致。

發言人批評，有別有用心的境外勢力借外國及國際組織之名，借不同名目，對國安處依法進行的行動指手畫腳，是政治凌駕一切的操作。發言人又指，嚴正促請有關組織認清事實，不要再被別有用心的人士利用，立刻停止對《香港國安法》及落實《香港國安法》的情況肆意誹謗抹黑。