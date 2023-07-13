馬逢國主持會議打瞌睡　 謝偉俊：立法會無晒火花比較悶

立法會內會副主席馬逢國昨日（12日）暫代主席主持會議約20分鐘，隨即疑似打瞌睡。選委界立法會議員謝偉俊今日在一個網台節目中指，現時立法會「無晒火花」，有時的確比較悶。



至於航運交通界立法會議員易志明就三隧分流議案提修正案，遭運輸及物流局政助在發予議員查詢投票意向的短訊中批評，建議議員勿支持有關修訂。謝偉俊回應指可能今屆政府作風不同，至於會否感到似任人擺佈，他笑指：「國情嘛」。



劉慧卿（左）訪問謝偉俊（右）問到現時議會是否較悶？（李宇婷攝）

謝偉俊今日接受民主黨前主席劉慧卿網台節目訪問，討論「行政長官李家超的第一年」，當中觸及馬逢國昨日暫代主席主持會議時疑似打瞌睡一事，作為前立法會議員的劉慧卿問到，現時立法會是否這樣悶？更稱要為謝偉俊申報利益，指謝最想做立法會主席，謝偉俊即時澄清有興趣但不是最想做（主席），他指自己喜歡聽辯論，但現時制度不同：「你（劉慧卿）又唔喺到，無晒啲火花，有時真係會悶啲」。劉慧卿問到馬逢國有否就事件道歉，謝指未收到。

謝偉俊指李家超有時用字不夠恰當

至於李家超上任一年，謝偉俊認為對方有時發言用字不夠恰當，有時又自創新的中文詞語，可以說是親切但不夠莊重優雅：「有時擔心他講過龍」。不過，他指今屆政府反應快，經常推出新的應對措施，令人最滿意是通關。

區選選區擴大選民人數增 不表示較英國民主

新民黨立法會議員葉劉淑儀早前在立法會審議改革區議會條例草案時指，改革後的區議會選舉選區擴大，選民人數可達十萬、八萬， 認為區議員的民意授權甚至高於英國一名國會議員。謝偉俊指新制下區選選區的確大很多，但不表示較英國民主。

至於會否參與區選，他指要與其他議員商量再決定，但認為直選應留給更年青一代，故即使參選也不會以參與直選。