區議會條例本月10日刊憲生效　李家超：對港由治及興有標誌性意義

立法會於前日（6日）全票通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，特首李家超今日（8日）表示，《條例》是特區完善地區治理工作的一個重要里程碑，對香港由治及興有標誌性的意義，是今年特區最重要的法例之一。



他昨日結束貴州訪問行程返港後已簽署《條例》，將於本月10日刊憲生效，望新一屆區議會順利於明年1月1日上任。



李家超簽署區議會條例，（政府新聞處）

李：堵塞區議會漏洞 排除反中亂港分子

李家超指，現屆區議會自2020年起，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，破壞會議進行，粗暴地做出不符區議會作為地區諮詢組織職能的事情，更有涉嫌違法行為、危害國家安全。

他認為該等亂象是一響警鐘，港府必須在制度上堵塞漏洞，把反中亂港分子完全排除區議會之外。他續稱完善地區治理建議方案，旨在讓區議會可回復到《基本法》第97條下的定位，增強地區治理效能。

全體立法會議員一致通過區議會改制。（林靄怡攝）

政府將訂立指引及籌備選舉

此外，他表示政府會全力推展有關完善地區治理的各項工作，包括召開分別由政務司司長陳國基和政務司副司長卓永興負責的地區治理領導委員會和地區治理專組會議，同時為區議會的運作和區議員的履職監察機制訂明指引，依法籌備選舉，讓新一屆區議會順利於明年1月1日上任。他亦感謝立法會通過法例，並肯定政府團隊作出的工作和努力。