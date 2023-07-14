民主思路倡大學設國家憲法教育課程　成立國際商業法庭

民主思路今（14日）舉行記者會，對來年《施政報告》提出兩項建議：推動國家《憲法》教育、成立國際商業法庭。民主思路召集人湯家驊指，香港律師不了解國家《憲法》，大學課程對此教育不足，希望培育香港的國家《憲法》專家。



民主思路理事朱柏陵指，香港有國際公認的獨立司法制度，絕對有條件成立國際商業法庭，發揮金融中心的地位。



增設憲法課程 湯家驊：最大的挑戰是說服大學及律師團體

湯家驊認為，香港律師一般不太了解《憲法》，法律界不少人認為國家《憲法》與香港的關聯很少，他表示十分失望。他又指，現時香港沒有國家《憲法》專家，十分遺憾，而且香港的大學法律系只教很少關於《憲法》的內容，因此希望增設《憲法》課程，培育香港在此方面的權威專家。

他補充，最大的挑戰是說服大學、律師團體倡議改革，已與律政司司長會面及與中文大學和城市大學聯絡，又到北京考察，表示政府及內地教授都有正面的回應，有信心於《施政報告》前約見全部持份者。

民主思路理事麥慶歡認為，有需要加強港人特別是律師對國家《憲法》的認識，建議大學法律系專題學科加人《憲法》教有，加強學生對 「一國兩制」下國家憲制秩序的認識。

成立國際商業法庭 朱柏陵：香港絕對有條件

朱柏陵希望成立國際商業法庭，專為商業解決爭議，有效解決國際商業問題，發揮香港金融中心的地位。他又指，香港的司法制度受國際公認，而且香港的裁決可拿到內地執行，絕對有條件及優勢成立國際商業法庭。

湯家驊補充，國際商業法庭要用外國法律處理，而內地一般聘請內地律師，遇到國際商業糾紛要另請專家解決。但香港就有條件，因香港有知名外地法官，可請他們處理國際商業法庭的案件，不用另覓專家，認為香港確實有優勢。