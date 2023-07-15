過渡性房屋｜寮屋戶輪公屋18年盼覓新居：一颱風就怕吹走屋企屋頂

過渡性房屋入住率偏低問題，惹起社會關注。房屋局今（15日）舉辦過渡性房屋開放日，現場有12間營運機構設置攤位，提供不同地區過渡性房屋項目可供市民即場遞交入住申請表，又包車讓市民到場參觀已落成過渡房屋。輪候公屋18年的鄭小姐稱，現居寮屋環境惡劣，想盡快轉換環境；輪候公屋7年的李小姐會優先選擇位於市區過渡房屋。房屋局局長何永賢亦到場了解情況。



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想盡快脫離寮屋：落雨就水浸、夏天蚊叮蟲咬

現年52歲的鄭小姐表示，輪候公屋18年，現居元朗寮屋，「一落雨就水浸，一打風就怕吹走屋頂。」夏天時間，經常蚊叮蟲咬。近年確診心臟衰竭以及受腳患困擾，經常到醫院覆診，有意申請元朗或大埔地區過渡房屋，因想與女兒住同區，而大埔則方便上班，「最大願望有屋畀我。」

另一位輪候公屋7年的李小姐指，她們一家四口與家婆五人居住港島區公屋，就讀小學的大女兒及幼稚園小女兒就讀港島區學校，故想選擇港島區過渡屋。70歲李小姐則輪候公屋逾兩年，現居百多呎條件較好的劏房，「最緊要交通方便，近屋企人」，會優先選擇香港及九龍區的過渡房屋。亦有一些未有申請公屋，但因太多家人同住，而前來了解情況。

開放日於早上10半開始，未到開放時間，門外已有數十名市民等待，房屋局局長何永賢、立法會議員梁文廣、鄭泳舜及陳凱欣一同到場了解情況。何永賢表示會考慮暑假再舉辦是次活動。有參與機構稱，兩小時內已有雙位數字市民前來了解。