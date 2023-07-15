過渡性房屋開放日｜何永賢形容欲罷不能研究再辦　審視善用長者屋

申訴專員公署調查報告指房委會長者住屋空置率高企，建議可考慮改為過渡性房屋。房屋局局長何永賢今日（15日）出席過渡性房屋開放日後指，會積極考慮相關建議以善用長者住屋。她形容，今日開放日現場反應熱烈，當局「欲罷不能」，研究在暑假期間加開開放日，讓有需要市民了解到更多過渡性房屋的資料。



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房屋局局長何永賢。（資料圖片／歐嘉樂攝）

何永賢出席在油麻地梁顯利社區中心舉行的過渡性房屋開放日後指，今次活動有不少少數族裔人士和不同團體參與，亦有不少有需要市民出席，特別是小朋友和家庭，形容現場反應熱烈，將會考慮在暑假期間再舉辦一次開放日，希望市民可在現場領取更多過渡性房屋或日後推出的簡約公屋的資料，過渡性房屋營運機構亦可即場解答他們的問題：「我諗我哋都有少少欲罷不能啊！今日個反應咁好。」

對於申訴專員公署建議，若二型和三型長者住屋空置問題持續無改善，可改建為過渡性房屋，以善用公營房屋資源，何永賢指，「我哋會積極去睇下嘅，有冇其他方法將嗰個長者屋，點樣可以去善用、點樣可以去做好一啲呢？我哋係會積極同我嘅團隊去睇睇嘅。」

對於有立法會議員建議放寬二手居屋的按揭保證期至「60年減樓齡」，她則指，當局會「正面考慮。」