美參議院外委會通過終結香港駐美經貿辦地位法案　港府強烈譴責

美國國會參議院外交委員會當地時間周四（13日）通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，要求終結香港駐美國經濟貿易辦事處的特權豁免待遇，甚至關閉辦事處。



香港政府今（14日）發聲明強烈譴責有關法案，嚴正促請美方遵從國際關係的基本準則，立即停止干涉香港事務，並指香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，推動港美經貿合作。



香港政府今（14日）發聲明強烈譴責美國國會參議院外交事務委員會，通過終結香港駐美經貿辦地位法案。（AP）

香港政府發聲明指，強烈譴責美國參議院外交委員會通過「所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》」，斥該法案鼓吹取消香港駐美經貿辦的特權豁免待遇甚至關閉辦事處，形容是「粗暴干預香港事務」。港府嚴正促請美方遵從國際關係的基本準則，立即停止干涉香港事務。

港府再次重申，香港特區是中華人民共和國不可分離的部份，制訂《香港國安法》的主要目的之一是完善香港維護國家安全的法律制度和執行機制，以及保持香港繁榮和穩定，再三強調國安法明確規定香港維護國家安全應當尊重和保障人權等，且港府會繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》。

香港政府今（14日）發聲明強烈譴責美國國會參議院外交事務委員會，通過終結香港駐美經貿辦地位法案。（資料圖片）

港府指，會一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，包括根據《基本法》第156條及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，作為特區駐當地的官方代表，其中包括在美國設立的三個經貿辦。

港府表示，香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦在在其駐地透過各種途徑與不同界別的人士保持緊密聯繫，加強港美在不同領域交流，上述三個經貿辦會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，推動港美經貿合作。