陳茂波：香港資源匯聚並自由流通　成為內企管理國際業務最佳選點

財政司司長陳茂波上周訪京三天，期間參觀了多家科創企業。他今日（16日）於網誌撰文，引述當地企業指，香港國際一流的專業服務和籌融資平台，加上國際的資金、人才、機構等資源匯聚並自由流通，令香港成為它們開拓及管理國際業務的最佳選點，並指當地科創企業有很多地方可讓本港借鑑和有所啟發。



陳茂波上周二（11日）啟程訪京三天，他於其網誌撰文表示，科技創新是推動本港經濟發展的重要引擎，也是協助傳統產業和企業升級轉型的提速器和催化劑。

參觀北京科企 港企可以借鑑

他在當地參觀了幾家科創企業，從民用前沿航天技術、智能駕駛到大型零售網絡的雲端解決方案，不同的新技術和新產品都賦能傳統企業客戶改善營運模式、增加和提升服務或產品以開拓收入，以及為客戶提供更好的服務體驗，認為當中故事有很多地方可讓本港企業借鑑和有所啟發。

他稱，內地企業不約而同提到，香港國際一流的專業服務和籌融資平台，加上國際的資金、人才、機構等資源匯聚並自由流通，令香港成為它們開拓及管理國際業務的最佳選點。

陳茂波說，此行重點是拜會相關中央部委和金融監管機構，向其介紹香港經濟和金融的最新情況、更好了解內地在相關範疇的監管思路和發展，以及討論如何推進香港更好融入國家發展大局、更積極對接國家發展戰略，以鞏固和提升本港國際金融和其他中心地位等。他表示，最近兩星期在上海和北京的訪問，讓他更深刻確切感受到國家對香港的厚愛和堅實支持，以及香港在「一國兩制」下的優勢確實獨特。