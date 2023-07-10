陳茂波明訪京、楊潤雄訪廣州佛山　審計署長結束大灣區訪問

財政司司長陳茂波明日（11日）啓程到北京訪問3天，期間將拜會相關中央部委和機構，也會到訪創科企業和與在京香港青年會面。而文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦會在明日啓程往廣州及佛山訪問2天，將與兩市負責文化和旅遊的官員見面交流，並視察文化藝術設施。



審計署代表團結束大灣區訪問行程

另外，審計署署長林智遠結束大灣區內地城市的3天訪問行程。他7月6日率領部門代表團展開一連三日的大灣區訪問行程，到訪廣州、珠海和深圳三個城市，與廣東省審計廳、廣州市審計局、珠海市審計局和深圳市審計局的人員會面，了解大灣區審計工作的最新發展。

行程首日，林智遠拜訪廣東省審計廳，與廳長馬學斌會面，雙方討論大灣區審計行業的最新情況，亦談及把二十大、兩會，以及習近平主席於二十屆中央審計委員會第一次會議上所發表的重要講話的精神應用於審計工作。雙方並就自新冠疫情後停辦而擬於本年復辦的粵港澳審計論壇進行初步協商。同日，代表團與廣州市審計局局長和該局人員會面，雙方就共同關心的審計工作議題交換意見。

代表團之後兩天分別到訪珠海市審計局和深圳市審計局，就推動大灣區內各審計機關的交流合作、大數據審計，及信息化系統建設等議題進行深入交流。林智遠表示大灣區各市的合作越來越緊密，審計行業在監督方面的角色亦隨之加重。這次訪問，讓他們與省、市級的審計機關進行了深入交流和互動，更有效掌握大灣區審計工作的趨勢。