夏寶龍見陳茂波：保持良好國際營商環境　公布未提中央港澳辦職銜

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（12日）接見正在北京訪問的財政司司長陳茂波。今次是中央港澳辦完成組建並於昨日(11日）召開會議後，身兼中央港澳辦主任的夏寶龍首度接見特區政府官員。不過，無論港澳辦或特區政府的公布，皆只提及夏寶龍國務院港澳辦主任的身份。



特區政府的新聞稿指，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上表示，中央支持香港繼續在「一國兩制」下充分發揮其獨特地位和優勢，保持良好的國際營商環境，持續提升經濟發展動能，為國家的高質量發展作出貢獻。至於國務院港澳辦的公布，則只有：「7月12日，國務院港澳辦主任夏寶龍在北京會見香港特區政府財政司司長陳茂波一行。」



夏寶龍（右）接見陳茂波，指要保持良好國際營商環境（政府新聞處圖片）

陳茂波是今日早上獲夏寶龍接見。陳茂波向夏寶龍詳細匯報了香港最新的經濟和民生情況，及在鞏固和提升國際金融中心地位的策略和工作，包括進一步深化互聯互通、推動資產管理業務的發展、促進普惠金融等，以及在今年下半年將舉行的大型國際會議的籌備進展。

之後，陳茂波到訪一家領先的零售雲解決方案服務商，了解相關服務如何利用大數據、雲端運算和人工智慧等技術，助力零售商進行數碼化轉型，提升營運效率和消費者體驗，並介紹香港作為拓展國際業務基地的優勢。

陳茂波又到訪一家衛星製造和提供衛星互聯網解決方案的企業，參觀其研發中心和新一代衛星產品，了解民用前沿航天技術的最新發展。