立法會7月中出訪福州及廈門5日　晤福建省領導　冀了解當地發展

今年4月，全體立法會議員應特首李家超邀請，到粵港澳大灣區城市考察。立法會如無意外將於7月12日舉行休會期前最後一次大會，全體議員今獲立法會主席梁君彥邀請，在7月15日至19日前往福州和廈門考察，冀了解當地高質量產業的最新發展，並探討擴大和深化港閩在不同領域的聯繫和合作，加強協同發展。立法會內務委員會明日（23日）討論相關事宜。



▼考察團4月參觀比亞迪▼



會晤當地領導、人大、政協 商討金融、文化、保育等

據立法會文件顯示，立法會代表團將於7月15日上午出發前往福州，至7月19日晚上從廈門返港，期間的擬議考察行程包括與福建省市領導、人大代表/政協委員及相關政府部門領導會面；福州新區閩港合作諮詢委員會的建設情況、閩港數字經濟、金融、航空港口、物流等項目的進展，及廈門自由貿易試驗區等；文化、保育及旅遊產業，包括到訪福州三坊七巷及廈門鼓浪嶼及老院子；及探訪當地港商、香港大學生及退休長者等。

▼參觀東莞-香港國際空港中心▼



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立法會秘書處現正與福建省人民政府相關單位商討行程細節，包括各項拜訪、座談和參觀活動的時序及內容，確定具體安排後會盡快告知議員。