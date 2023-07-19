董經緯：既抓間諜又抓｢內奸｣和｢幕後金主｣　防黑天鵝與灰犀牛

國家安全部副部長董經緯獲任命為中央駐港國安公署署長。本港政界對他似認識不深，但翻查其過去的講話及文章，也許能多了解一點其對國家安全工作的思路。以2021年他以國安部副部長身份主持座談會為例，會上指出，做好反奸防諜工作，既要抓間諜，又要抓｢內奸｣和｢幕後金主｣，更指要動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」。



另外，他去年的一篇文章提及，為防「黑天鵝」、「灰犀牛」事件，現今要做好維護國家安全，須做好非傳統領域包括科技、網絡等的安全保障。



其任命公布後，這些昔日的講話與文章，被視為極可能是本港《基本法》23條立法的指導方向，有意見更指他今次駐港正是要助力23條立法工作。因為，保安局局長鄧炳強日前公開表示，現時科技進步，很多間諜行為未必可規管，有關竊取國家機密，應包含現代間諜行為，是以新訂定23條法例時會研納是否將間諜罪納入23條。他又提及要考慮注意「軟對抗」和網絡方面的缺口。



董經緯獲任命為中央駐港國安署署長（廣西人大網圖片）

根據中央政法委在微信公眾號長安劍的報道，2021年6月18日，董經緯以國家安全部副部長身份，主持召開座談會，學習貫徹同年4月26日起實施的《反間諜安全防範工作規定》，做好防奸防諜工作部署。

中央政法委微信公眾號於2021年有6月18日報道董經緯主持座談會，會上談到抓間諜和內奸（中央政法委微信公眾號長安劍截圖）

動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」

座談會指出，黨中央高度重視國家安全工作，對反間諜工作作出一系列重要決策部署。作為反間諜工作主管機關，國家安全部製定出台規定，是依法防範、制止、打擊危害國家安全違法犯罪活動的現實需要，有利於進一步壓實反間諜安全防範責任，更好地組織動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」。

座談會強調，做好反奸防諜工作，既要抓間諜，又要抓｢內奸｣和｢幕後金主｣，又認為當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇，特別是個別人員甘願做｢內奸｣，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當｢幕後金主｣，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用於支持反華活動。這些「內奸」和「幕後金主」，嚴重危害國家政治安全，終將被釘在歷史的恥辱柱上。

▼鄧炳強今年4月率香港紀律部隊文化交流團訪京▼



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鄧炳強4月訪京獲陳文清接見 董經緯有列席

而近月董經緯與鄧炳強亦有交集。今年4月，保安局局長鄧炳強率領紀律部隊文化交流團出訪北京，期間除了與公安部部長王小洪會面，亦獲中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清接見，當時董經緯正以國家安全部副部長身份列席。

郭聲琨（右）2015年中接見黃少澤（中國政府網圖片）

2020年陪同郭聲琨接見澳門黃少澤

有消息指，早在2020年，時任澳門保安司司長黃少澤率領紀律部隊高層代表團訪京，獲時任中央政法委書記郭聲琨、時任公安部部長趙克志會見，董經緯有份陪同郭聲琨。換言之，董經緯早已開始接觸港澳事務，現時回看，其駐港任命可能是中央早有部署。

現年59歲的董經緯，是河北趙縣人，歷任河北省國家安全廳黨委書記、廳長，國家安全部黨委委員、副部長、政治部主任。中共十八大、十九大代表，第十三屆全國政協委員。由此可見，董經緯的工作練歷以維護國家安全為主。

認識董經緯 葉劉：23條立法勢在必行

行會召集人、前保安局局長葉劉淑儀接受《香港01》查詢時透露自己認識董經緯，但不願多談對方行事作風，認為董有國家安全的背景，適合擔任國安公署署長一職。

曾任國家安全部副部長的董經緯熟悉反間諜工作，是次人事任命是否為了《基本法》第23條立法作準備？葉劉表示，無論由誰人任職國安署署長，23條立法是事在必行。

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗則指，董經緯長時間在國安部門工作，具備專業知識和經驗，來港出任中央駐港國安公署署長自然駕輕就熟。

撰文提「港版顏色革命」 指外部勢力策動

另一方面，董經緯除了長時間參與維護國家安全的工作外，2019年起當選全國人大轄下中國法學會副會長，他多次撰文論述習近平的法治思想，其中去年8月在《習近平法治思想研究與實踐月刊》撰寫題為「深入學習領會習近平法治思想原創性貢獻 奮力譜寫新時代國家安全依法之治新篇章」，當中一段分題為：「統籌傳統安全和非傳統安全，打好維護國家安全總體戰」的段落，談及面對外部勢力策動「港版顏色革命」，黨中央審時度勢，全國人大常委會制定《香港國安法》、修訂《基本法》附件一和附件二，有力落實「愛國者治港」原則，實現香港局勢由亂到治的重大轉折，為「一國兩制」行穩致遠奠定了堅實法治基石。

加速完善科技、網絡等非傳統領域安全

他在文章中指，加速向非傳統安全領域拓展。面對百年變局和世紀疫情交織疊加，各類非傳統安全領域的威脅和風險層出不窮，各種「黑天鵝」（即難以預測、不尋常事件）、「灰犀牛」（即明顯的、高概率卻又屢遭人忽視、最終釀成大危機）事件時有發生。在維護傳統安全的同時，要完整、準確、全面貫徹總體國家安全觀，加速拓展和完善科技、網絡、生態、資源、核、海外利益、太空、深海、極地、生物等非傳統安全領域、新興領域工作佈局，全方位築牢國家安全各領域法治屏障，更好運用法律武器應對各種國家安全風險和挑戰。

而今年5月，董經緯在中國法學會舉行的《習近平著作選讀》學習交流會，強調要持續深入學習貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀，強調：「要以『時時放心不下』的責任感、積極擔當作為的精氣神，為黨和人民履好職盡好責。」

這些文章正好反映董經緯對如何維護國家安全的看法，董提出要關注的重點，恰好是鄧炳強近期反覆強調23條立法時要考慮的重點，兩者不謀而合，相信絕非偶然。