假新聞法研究步入尾聲　麥美娟：審視報告後將以最合適方法處理

民政及青年事務局局長麥美娟今日（19日）完成一連四日北京的訪問行程，她總結行程時透露立法規管假新聞的研究工作接近尾聲，當局收到研究報告後會審視顧問的意見和建議，再按本港情況，「用最合適的方法處理」。



麥美娟亦在行程中向港澳辦主任夏寶龍報告完善地區治理方案的工作，她說夏寶龍叮囑要發揮好區議會在基本法第97條中所提及的諮詢及服務功能。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（19日）透露立法規管假新聞的研究工作接近尾聲，當局會按本港情況「用最合適的方法處理」。（麥美娟Facebook圖片）

夏寶龍叮囑要發揮好區議會功能

麥美娟表示，夏寶龍肯定特區政府完善地區治理的工作，並叮囑當局發揮好區議會的功能，使它回復至《基本法》第97條所述的定位，掌握民情民意，協助特區政府施政。她指，當局會全力以赴完善相關工作。

外界關注新一屆區議會選舉的投票率，麥美娟認為要確保選舉有序順利舉行，投票率非唯一考慮因素，「投票率受很多因素影響，下場雨、或好像現時幾十度、四十度的天氣，也會影響投票率」，同時要視乎投票、票站及點票安排等，又表示夏寶龍無提及關於區議會選舉投票率的問題

政府正研究規管假新聞，麥美娟表示相關研究工作進入尾聲，將於稍後時間向特首提交報告。她強調：「最重要是以合適方法處理香港情況。」