林世雄參觀華為總部訪交通運輸局︰適當套用深圳經驗完善港運輸

運輸及物流局局長林世雄今日（19日）到深圳開始一連兩日的訪問，期間拜會當地官員及機構，並到華為的總部參觀，加深了解當地交通運輸管理，及自動駕駛車輛的最新發展。他表示，深圳在智慧出行方面擁有寶貴經驗，值得香港學習和借鑑，又指會適當套用深圳智慧出行的經驗，完善本港運輸策略藍圖。



聽取新皇崗口岸最新情況

林世雄今早先到深圳市人民政府，拜會深圳市政府黨組成員張禮衞交換意見，包括加快粵港澳大灣區交通網絡的互聯互通、加強合作推動智慧交通，及研究協調兩地自動駕駛車輛的規則和標準等。

林世雄隨後到深圳市人民政府口岸辦公室拜會主任王剛。他聽取了新皇崗口岸規劃及建設的最新情況，並與王剛就便利和優化港深不同口岸的跨境交通和運輸，進一步交換意見。

林世雄今午則到深圳市綜合交通運行指揮中心，聽取深圳市交通運輸局（市港務管理局）副局長徐煒，講解深圳的創新交通運輸管理模式及綜合交通監測平台，以了解當局如何透過智慧化交通管理，大幅提升交通運行管理效能，減少人工巡查工作量，同時提升交通安全和改善交通擠塞的情況。

到訪「華為坂田基地」

其後，林世雄到訪華為位於深圳市的總部「華為坂田基地」，期間參觀數位化轉型的展廳，並聽取華為代表介紹一體化智慧交通管控平台的功能和技術發展。

2022年9月27日，應科院與深智城簽署合作備忘錄，透過今次的合作，應科院與深智城期望在2022至2023年啟動深港車聯網科創走廊。（資料圖片／夏家朗攝）

林世雄︰深圳智慧出行值得香港學習和借鑑

林世雄表示，為應付日益俱增的跨界運輸及交通需求，同時促進大灣區的深度融合，推動區域經濟協同發展，必須進一步提升大灣區交通網絡的互聯互通。他認為，深圳在智慧出行方面擁有寶貴經驗，值得香港學習和借鑑。

運輸署在2021年12月開展《交通運輸策略性研究》，制訂具前瞻性的長遠運輸策略。《策略性研究》包括探討本港推動自動駕駛車輛及車聯網發展，為未來落實更靈活及智能化的交通管理鋪路。

林世雄指，運輸署近日提出《策略性研究》的四個運輸策略概念，當中包括推動自動駕駛車輛發展，當局將在明年陸續推展各項先導計劃，期望在2025年公布運輸策略藍圖。他指，會因應香港的實際情況，適當套用深圳智慧出行的經驗，完善本港運輸策略藍圖。

林世雄明日將繼續深圳的行程，了解深圳不同地區的自動駕駛車輛，如具體運作情況和配套設施。

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