小巴輸入外勞｜要學普通話搭車？　林世雄：乘客兩文三語OK一定好

政府批准運輸業界經「特別計劃」輸入外勞，容許輸入1,700名公共小巴和客車司機，他們須有非本地小汽車駕駛執照最少一年，並需接受考試、培訓及實習。運輸及物流局局長林世雄表示，雖然計劃在7月接受申請，但預計首批司機最快第四季才可入職。他又補充，紅色小巴只要有固定的總站及尾站，即使中途沒有固定點，都可以申請輸入外勞。



被問到乘客日後是否要學懂普通話才可以乘小巴，林世雄表示，「如乘客兩文三語OK，咁一定好」，但相信小巴營運商在聘請外勞時會着意其言語能力，在職前亦會提供客戶服務等訓練。



▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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運輸及物流局局長林世雄HOY資訊台《有理有得傾》表示，輸入外勞的特別計劃在7月接受申請，但由於要經過審批，加上司機來港後要考試及培訓，估計首批司機最快第四季才可入職。

設固定總站及尾站 紅色小巴可申輸入外勞

計劃規定要行走固定或者預先指定路線的公共小巴及客車營辦商才可申請，林世雄表示，即使是紅色小巴，只要有固定的總站及尾站，即使中途沒有固定點，都可以申請輸入外勞，「紅色小巴方面其實都要有固定路線，例如由大埔到深水埗，其實這都是一條固定路線。」

計劃推出後，有不少人憂心與司機言語不通的問題。被問到乘客日後是否要學懂普通話才可以乘小巴，林世雄表示，「如乘客兩文三語OK咁一定好」，但因為小巴司機亦屬服務性行業，故相信小巴營運商在聘請外勞時會着意其的言語能力，「如果識廣東話就會貼地啲」，在職前亦會提供客戶服務等訓練。

對於的士業界亦希望引入外勞，林世雄指，希望先做好運輸行業計劃，因之前局方有為行業調查，當中小巴及客車的人力短缺是最嚴重。他亦指，小巴及客車都是固定路線，但的士則不是，如不熟悉本港地區及道路是很難將乘客送往目的地，「我相信App（應用程式）只是輔助，熟嗰個地方係重要。」