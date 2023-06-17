港車北上｜近三成中籤者「甩底」　林世雄：研下周推遞補機制

「港車北上」將於7月1日實施，首批1,600名中籤者中，有近三成人「甩底」提交申請，運輸署不設遞補機制，被批評浪費名額。運輸及物流局局長林世雄透露，正研究在第二輪申請增設遞補機制，讓未中籤者填補相關名額。



有業界批評3個月內兩次「甩底」須「停賽」3個月的規定是過嚴，林世雄解釋，要平衡各方面的意見，相關措施主要是打擊自私的車主，但日後會檢視成效以改善措施。



港車北上申請人須經港珠澳大橋進入內地。（資料圖片）

「港車北上」計劃自上月底開放抽籤後，至今已完成兩輪抽籤，兩輪合共4,300人中籤，當中第一輪1,600名中籤者中，有1,158人已提交申請，即442人「甩底」；第二輪則仍在申請期內，中籤者可按指定時間提交申請。

運輸及物流局局長林世雄今（17日）出席HOY 資訊台《有理有得傾》時認為，首批申請有近30%車主「甩底」情況不算奇怪，預料市民因不熟悉計劃或不知要有內地車牌等，而未能在期限交文件，「其實我哋喺網頁、懶人包都有提醒到，但都唔算太奇怪嘅。」

他又透露，正研究於下周舉行的下一輪申請，是否可以增設遞補機制，讓未中籤者填補相關名額，令更多人可以成功申請，「估計下個禮拜，睇睇下個禮拜再接受另一round（輪）申請時係咪可以將一部分所謂甩咗底嘅名額擺返入去。」

首批申請不設遞補 首兩輪非中籤者或要重新申請

被問到相關遞補機制會否可讓首批申請者可以率先遞補，他表示，遞補機制「去唔返之前」，故意味著第一、二輪非中籤者要重新申請，又期望未來「甩底」的數目會愈來愈少。

至於有業界批評，現時規定3個月內曾2次「甩底」的車主，其預約申請資格將被暫停3個月是過嚴，林世雄解釋，要平衡各方面的意見，相關措施主要是打擊自私的車主，但日後會檢視成效以改善措施。