中大改組｜草案首讀　提案人之一張宇人重申：為維護公眾

《2023 年香港中文大學(修訂)條例草案》經特首同意後提交至立法會，草案今日(29日)首讀，正式進入立法程序。有份提案的中大校董兼自由黨立法會議員張宇人提交草案發言時重申，中大校政改革現十年空窗期，草案不是為處理一般中大校內事務或實現個人願景的私人草案，是為落實推動中大校董會一直以來應的校政改革，維護公眾的議員議案。



草案建議改革中大校董會的規模和組成，校董會人數由現時五十五名減少至三十四名，重組後校董會中的校外成員佔大多數，與校內成員的比例為二比一，校內成員即當下中大學生或僱員為十一席，校外成員包括中大畢業生為二十三席。



張宇人、劉國勳、鄧家彪三名中大校董兼立法會議員，提出《2023 年香港中文大學(修訂)條例草案》。（資料圖片／廖雁雄攝）

張宇人提到中大自2012年提出修訂規程後，多年未更新中大條例和規程，以至於校政改革或更新，出現超過十年的空窗期，加上2019黑暴事件，中大管治出現的問題早已是不爭的事實。

他提到去年十月十二日向校董會提交條例草案的工作稿，校董會議決成立專責小組跟進，小組在中大內部進行大型諮詢，今年4月提交報告，經討論後校董會接納該報告。此外亦於去年十月向立法教育事委員會提交工作稿諮詢，建議獲大部分議員支持，相信草案建議將有助改善中大管治。

草案經首讀後會交立法會內會決定是需要設草案委員會跟進。