傳媒自律就不需立假新聞法？　李立峯：自律就不會報虛假新聞

特首李家超早前認為若業界自律便可令問題受控，不用立的假新聞法。中大新聞與傳播學院教授李立峯今（20日）簡介自己的新書後，被問到何為自律，和自我審查有沒有關係，他回應指，自律就不會報虛假新聞，不涉及假新聞法，而自律和自我審查無關係。



李立峯（右）指，媒體自律好簡單，「新聞界咪做返專業工作」，而自律和自我審查並無關係。（李宇婷攝）

媒體做專業工作就是自律 不認為假新聞問題很嚴重

李立峯在簡介會後指，任何虛假新聞法律都會不只針對新聞界，例如新加坡等其他地區亦會涉及網絡資訊。他續指業界自律好簡單，「新聞界咪做返專業工作」，網絡資訊流傳就令事實查核工作（Fact Check）更有效率，政府亦可以投放更多資源進行媒體素養教育的工作。

李立峯在會上指，市民要相信政府的部門才會相信相關報道，一般市民亦難以查證，例如是颱風新聞，讀者要先相信天文台，才會相信報道提供的資訊。他不認為假新聞的問題「大得咁緊要」，他舉例指美國只有前總統特朗普才會經常提假新聞，原因是不喜歡有關新聞，認為被政客有意無意「吹大咗」。他續指疫情初時，社會有極大不安，有比較多的假新聞，半年後社會氣氛緩和，假新聞自然減少。

新聞工作者一般不會把撰寫後的文稿，在刊登前給受訪者看。李立峯提到早前有記者為保護受訪者，在完成採訪寫完報道後把內文傳給受訪者看。他指主動讓受訪者看，「係因為佢愛我，唔想我瀨嘢」，過程涉及高度互信，記者相信受訪者不會亂提意見，受訪者亦不會把過程曝光，笑指是「愛的審查」。

《香港國安法》在2020年實施。（資料圖片）

以法律控告新聞工作者有成本 料不會經常使用

他提到以往香港用籠絡媒體的手法，間接操控媒體，惟總有新聞工作者不被籠絡。除了有國安法，社會亦擔心《基本法》23條和假新聞法等會影響新聞自由，李立峯說政府有可能以法律直接控告新聞工作者，不過使用法律都有成本，預料不會想經常使用。