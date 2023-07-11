回應釋放涉違國安法被捕者訴求　鄧炳強：不能因是傳媒大亨享特權

保安局局長鄧炳強指，有海外媒體及政客建議釋放在本港因國安法被捕人士，並撤銷他們的控罪，認為有關主張並不公平，因法律面前人人平等，不能因身份，例如是傳媒大亨而享有特權，任何人不能凌駕法律之上，如果這些人違法，應該受法律制裁，最終是否無罪釋放，由法庭裁決。



歐洲議會6月15日通過決議案，要求香港政府立刻釋放壹傳媒創辦人黎智英和其他因《香港國安法》被定罪或羈押的人士；英國國會「跨黨派香港小組」也要求釋放黎智英。此外，根據無國界記者，來自42個國家的116名傳媒人士聯署支持黎智英，呼籲撤銷針對黎智英和其他駐港記者的指控。



鄧炳強指任何人亦不能凌駕法律之上。（資料圖片/盧翊銘攝）

對於有人指控《香港國安法》損害本港人權利和自由，鄧炳強今日（11日）在律師會舉辦的論壇上表示，作為保安局局長，他有責任澄清，以免有商界人士被這些傳言誤導，強調執法部門都是基於證據，按法律進行，所有行動都必須遵守國安法的原則，尊重和保障人權，在執法過程中堅守法治。

他表示，《香港國安法》不影響香港居民行使基本自由和權利，包括批評政府政策或官員決定，亦不影響資訊自由，學術自由，以及政策研究，及一般商業活動。