北部都會區｜研究設預先登記制度　讓河套區科研人員免檢查過關

北部都會區擁有多個跨境陸路口岸，未來邊境管制站的整體規劃和清關模式值得關注。保安局副局長卓孝業在立法會一個會議上表示，為了方便河套高新科技區內的工作人員來往兩地，正研究建立「福鄰小口岸」，讓指定人士預先登記及認證，來往兩地毋須再作檢查，方便兩地科研人員往來。相關做法仍在概念階段，需要與內地商討，並要研究法規是否容許。



卓孝業指，香港及深圳目前共有7個陸路出入境口岸，是建立兩地高度緊密互動的基礎。多名議員在會上關注口岸的開放時間和便利過關的安排。



2023年1月8日，港鐵落馬洲站，乘客落車前往福田口岸。（資料圖片/鄭子峰攝）

七個陸路出入境口岸包括兩個鐵路口岸，分別是羅湖及落馬洲支線，及五個車輛口岸分別是落馬洲、文錦渡、沙頭角、深圳灣及香園圍。

卓孝業在會上指，去年施政報告指政府會提升陸路口岸的基礎建設，包括在跨境貨運「東進東出、西進西出」的佈局下，完善陸路口岸和清關安排。以深圳灣口岸為例，進出深圳西部的跨境貨車將會集中使用深圳灣口岸出入境，確保跨境貨流繼續暢通無阻。另外政府在規劃重建沙頭角口岸及發展港深西部鐵路和北環線支線時，會研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排。

朱國強建議局方在開學前調整開關時間

教育界立法會議員、小學校長朱國強在會上表示，蓮塘口岸由早上7時開放，早上有很多跨境學生趕上學，口岸很擠擁。他說愈來愈多學生派到其他地區包括大埔和九龍等，即使住在口岸附近的學生，亦可能因為口岸開放時間較遲而要到其他口岸過關，很不方便，建議局方在開學前調整開關時間。

同樣關注口岸服務時間的委員會主席劉國勳舉例指，落馬洲支線的褔田口岸使用情況較同為鐵路口岸的羅湖口岸多，惟開放時間較短，希望延長部份口岸的開放時間。選委界立法會議員陳沛良則關注能否統一所有關口的旅檢時間。

梁子穎希望局方紓緩香園圍壓力

工聯會立法會議員梁子穎表示，香園圍口岸出入境數字突破5萬人次，非常多人使用，問到其他口岸能否同樣設停車場，吸引自駛人士以分散香園圍口岸人流。他續指留意到大部份交通工具都去到口岸，其他地方未必可以用兩元搭車優惠到達，要考慮調整羅湖、落馬洲票價，否則無法紓緩香園圍壓力。

羅湖口岸。（資料圖片/何瑞芬攝）

卓孝業回應指理解延長通關時間的訴求，每個關口都正在研究延長通關時間，他續指通關牽涉到數方面包括人手、交通配套，還要和內地有共識，不過人手的挑戰不一定克服不到。統一旅檢時間方面，他指每個岸口都有不同的狀況，鐵路口岸需配合列車的運行時間，鐵路每晚收車維修的時間大約只有兩小時，不大可能壓縮。另外大部份假日旅檢時間高峰期是早上9時至下午1時，不是剛開關就爆滿。

至於香園圍口岸採用的停車場管理模式特別預約制度，卓永業回應說現階段會提升系統，希望10月可以實行。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒指，人車直達是未來發展方向，部分口岸附近是邊境禁區或未發展地區，該地方的發展預計是商業發展範疇，相信交通配套能配合。

陳沛良關注合作查驗能否擴大至所有口岸

陳沛良又指「合作查驗、一次放行」的旅檢形式方便，能否推廣至所有口岸，劉國勳則關注兩地就通關模式溝通的進展。

卓孝業指過關模式以高效率和便利為主，未來目標「一地兩檢」是最基本，希望可以推動「合作查驗、一次放行」。至於再進一步可否做到「一次查驗、無感通關」，他說部門一直在研究。

香港經深圳灣口岸「一地兩檢」進入深圳。（資料圖片/張鈞凱攝）

林健鋒關注文錦渡出境通關車路沉降應對措施

文錦渡入境通關車路早前沉降，經民聯立法會議員林健鋒關心出境通關車路未來會否出現沉降，問到有關應對措施。卓孝業回應指，文錦渡口岸主要進行鮮活食品的進口，配合食安檢驗程序，口岸發生事故當日，局方首先理解南下鮮活食品有否影響，至於客運旅運方面局方會通知旅客轉行其他口岸。