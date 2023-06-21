鄧炳強參觀澳門青茂口岸　研究實施檢查一次證件、完成兩地查驗

保安局局長鄧炳強今日（21日）繼續粵港澳大灣區訪問行程，上午在澳門保安司司長辦公室主任張玉英和治安警察局局長吳錦華的陪同下，前往青茂口岸調研，考察嶄新「合作查驗、一次放行」通關模式的口岸，以便積極研究在香港推行。



他其後前往珠海，他們有關政府部門就打擊跨境罪案等議題交換意見，探討不同領域的合作，並在會上介紹香港政府建議制定的全新《粵港澳大灣區緊急應變行動方案》，以提升大灣區各市聯合處理事故的能力。



旅客排一次隊、檢查一次證件和採集一次生物特徵

保安局表示，鄧炳強上午考察青茂口岸嶄新通關模式，以便積極研究在香港推行。該口岸於2021年9月啓用後實行24小時通關，是繼港珠澳大橋珠澳口岸及橫琴口岸後，澳門第三個採用「合作查驗、一次放行」通關模式的口岸，旅客只需排一次隊、檢查一次證件和採集一次生物特徵，便可快速完成兩地查驗，非常便捷。

向珠海江門官員介紹《粵港澳大灣區緊急應變行動方案》

鄧炳強其後前往珠海，拜訪珠海市副市長、公安局局長謝仁思。他下午前往江門，拜訪江門市委常委李惠文和江門市副市長、公安局局長馮小鋼。鄧炳強與他們就打擊跨境罪案等議題交換意見，探討不同領域的合作，並在會上介紹香港特別行政區政府建議制定的全新《粵港澳大灣區緊急應變行動方案》，以提升大灣區各市聯合處理事故的能力，邀請各市就行動方案進行研究，並舉行聯合工作會議推進計劃。

在珠海期間，鄧炳強亦參觀了珠海格力電器股份有限公司的總部，了解該科技型的家用消費品和工業裝備製造集團的發展。

鄧炳強在Facebook撰文，稱無論行程幾緊湊，都不忘太太囑咐要買新會陳皮。（鄧炳強Facebook圖片）

鄧炳強傍晚返港，結束為期兩日在澳門、珠海和江門的訪問。他晚上在Facebook發文，指今次大灣區訪問去到江門，無論行程幾緊湊，都不忘太太囑咐要買新會陳皮，「話要畀阿囡止咳同畀我潤喉，自己冇時間，只有拜託內地同事幫我買咗一大包，最重要嘅任務終於完成！」還標籤「#無陳皮無得返屋企」及「#好彩有貨交」，交代陳皮十分重要。