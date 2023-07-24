中大改組｜許樹昌、鄭國漢等跨界別聯署　反對張宇人草案

立法會議員張宇人、劉國勳、鄧家彪早前提出私人草案，要大削中文大學校董會人數，有中大校董不滿未獲充份諮詢。多名中大校董，包括香樹輝及中大校評會校董楊于銘、林偉雄發起聯署，反對議員草案，得到跨界別人士響應，包括嶺南大學校長鄭國漢、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、大灣區航空行政總裁許漢忠等。



中文大學校董會改革方案引起爭議。（資料圖片／夏嘉朗攝）

倡2016年方案為基礎 議員席位由三減至二

聯署聲明指，張宇人等議員提出的私人草案，在未提交校董會審視之前刊憲，內容與專責小組的報告內容不符，無視大學成員及校友的意見，更要求校方繳付相關開支，指不少校友知悉後都表達強烈不滿。

三人發起聯署，指要求以2016年方案為基礎提出重組校董會，包括立法會議員席位由三席減至兩席，校友評議會由三席減至兩席，由校監即行政長官委任的校董維持六席，其中包括校董會主席、副主席及司庫三席。聘任校長及常務副校長須得校董會同意及投票，並要得到校董會三分之二同意通過，而三名立法會議員建議的校長及常務副校長，須經校董會四分之三成員投票通過。

聯署有列出參與名單，除了許樹昌、鄭國漢和許漢忠，還有大量社會各界人士，當中不乏知名人士，包括：

作家蔡利民

資深教育工作者許玉麟

灼見名家社長文灼非

前商經局副局長梁敬國

三項鐵人名將李致和

公民黨創黨會員陳家洛

資深傳媒人陳鐘坤

資源傳媒人羅燦

中大新聞及傳播學院教授李立峯