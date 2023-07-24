國安處通緝8人｜容海恩助查：我係清白！倘知「老爺」行蹤必舉報

香港國安處今日帶走在美國籌組「香港議會」、正被通緝的袁弓夷的長女袁彌望協助調查，袁弓夷兒子袁彌昌今午亦被國安處人員帶走調查。袁彌昌妻子、立法會議員容海恩今午（24日）會見傳媒時露，國安處人員今早約七時持手令登門，她與丈夫分別被帶到警署助查，她是被帶到西區警署，歷時約3小時。



她強調：「我係清白！」，又指自己掌握袁弓夷的資料不多，甚至沒有對方的電話號碼或地址，但強調她自己所知的都已 「一五一十」向警方交代，直言：「如果我知道佢（袁弓夷）行蹤，必定、毫無疑惑舉報。」



袁彌昌妻子、立法會議員容海恩今午（24日）會見傳媒表示，今早到西區警署協助調查，歷時約3小時，強調自己清白，並將所知的都「一五一十」向警方交代。（廖雁雄攝）

容海恩表示，今早7時許有約10名警方國安處人員到達她與袁彌昌的住所，並出示手令，期間國安處人員曾翻閱容海恩家中的文件，並帶走她的電話及電腦作調查。容海恩指自己今早跟國安處人員先行離開住所，到西區警署進行了3小時的視像會面記錄，而袁彌昌則繼續留在家中協助調查。

被問到調查期間提供了什麼資料，容海恩表示自己掌握袁弓夷的資料不多，甚至沒有其電話號碼或地址，也不知道事件的內情。她強調自己十分配合調查，形容調查期間「一五一十都講曬」、「我自己都主動講，佢哋提問、我所知嘅，都照直講」，認為自己的高度配合是盡公民責全，及支持《香港國安法》的舉措。

袁彌昌妻子、立法會議員容海恩今午（24日）會見傳媒表示，今早到西區警署協助調查，歷時約3小時，強調自己清白，並將所知的都「一五一十」向警方交代。（廖雁雄攝）

容海恩表示，對是次被帶走協助調查「有預算」，亦認為自己做到早前作出必定配合調查的承諾，指雖然暫時警方未有透露未來仍否需要自己協助調查，不過她重申願意配合。她又認為國安處搜查過程符合程序公義，更體現警方執法和追查八人的決心。

去年高調登報宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」的容海恩，最終仍被帶回警署調查，被問到這有否影響與先生袁彌昌的關係，是否意味脫離關係仍難表現清白？容海恩強調自己與袁彌昌關係良好，認為被帶回警署的原因是自己與袁彌昌「同住一室」，警方或認為她可提供不同資料，強調「警方有自己考慮，問到我都會全力配合調查」，更直言：「如果我知道佢（袁弓夷）行蹤，必定、毫無疑惑舉報。」

容海恩又指，作為袁彌昌的妻子當然會想盡辦法保護家庭及先生，指自己已多次提醒袁彌昌要保護自己。