郭榮鏗遭港警國安處通緝　大律師公會確認收投訴會嚴肅處理

繼律師會後，大律師公會亦已收到投訴，指有會員涉嫌違反《港區國安法》，正展開紀律調查。被警方國安處懸紅通緝的8名港人中，包括大律師郭榮鏗。大律師公會主席杜淦堃指，會按程序從速嚴肅處理，包括有需要時，由大律師紀律審裁團處理。他又指維護國家安全的重要性不容置疑。



根據大律師《行為守則》，若有大律師干犯刑事案而被定罪，大律師公會將負責研究是否需要將個案交由「大律師紀律審裁團」展開紀律聆訊，再視乎罪行性質、案情等因素，決定是否需作出處分，相關處分包括罰款、暫時吊銷執業資格，甚至永久取消執業資格。



杜淦堃發聲明指，確認收到一宗關於一名會員涉嫌違反國安法的投訴，公會不評論個別個案，會按程序從速嚴肅處理。他續稱，公會一直非常注重會員的專業操守，如有會員干犯刑事罪行，公會必定以有效、公平的調查及檢控機制嚴肅跟進，包括在需要時由大律師紀律審裁團處理。

警方國安處7月3日公布懸紅各100萬元，通緝8名涉違反港區國安法而在外國港人。（陳浩然攝）

被警方國安處各懸紅100萬港元通緝的包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰。當中，前立法會議員郭榮鏗為大律師，2020年11月11日，特區政府根據《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定》宣佈楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌4名立法會議員已於2020年7月30日喪失立法會議員資格。郭榮鏗及後宣佈退出政圈，後來先到加拿大，再到美國開設律師行。

另外，律師會今早（6日）亦已證實收到有會員涉違國安法的投訴，亦正展開紀律程序。律師會也未有交代有關會員身份，但在通緝名單上，只有任建峰為執業律師。