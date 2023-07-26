高院頒令暫緩高球場環評　林筱魯：若政府堅決建屋或拖至少3年

香港哥爾夫球會指土拓署就粉嶺高球場提交的環評報告錯漏百出，但環保署仍有條件批准，上周五入稟申請司法覆核，高等法院昨日(25日)批出司法覆核許可，並頒令臨時暫緩環保署通過環評的決定，排期在8月內就暫緩禁令的申請作聆訊。



本身是城市規劃師的選委界立法會議員林筱魯今日（26日）在電台節目中指出，整個建屋流程會受一定程度影響，城規流程可能亦被法律挑戰。他指政府可選擇堅決建屋，但「拖3、5、7年都唔奇」，認為該地段短時間內難以提供房屋供應。



高球場地段或難於短期有房屋供應

林筱魯指，雖然城規程序可繼續進行，但可能被挑戰，環評進一步方案會否受挑戰又是未知數，難以判斷事件進度。對於高球場部分用地上興建的房屋可否在2029年落成，他直言不要覺得平地一塊就順利，整個生態、地區人士的意見都是城規流程要面對的挑戰。

如政府堅決要在收回的土地上建屋，他指該地段一定不可能有短期供應，如事件「拖長」而令本港房屋供應不能於短期補足，政府或又要考慮是否值得犧牲該地帶。

可研究重建賠償方式

另外，發展局局長甯漢豪昨日（25日）在立法會一個委員會上，表示無意調整市建局同區7年樓齡補償的機制。林筱魯指，賠償機制影響發展商收購，整個策略要認真檢討，現時市建局預料財政「見紅」，而市面上可以遷拆的低密度樓宇亦不多，有利可圖的地方少。

林又稱，遷拆一定要賠償，但認為亦可以其他方式補貼，重建是否必須原區安置、是否需要全數補貼小業主重建、可否以明日大嶼部分土地與重建地區「樓換樓」等方案均值得研究。