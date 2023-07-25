粉嶺高球場還起不起樓？

撰文：評論編輯室
出版：更新：

城規會周一（7月24日）同意將粉嶺高爾夫球場約9.5公頃擬建屋用地暫列作「未決定用途」地帶，讓土木工程拓展署重新檢視公營房屋的設計布局、樓宇高度和發展密度，同時強調大多數委員同意該用地適合作公營房屋。

翌日（7月25日），香港哥爾夫球會的司法覆核申請獲高等法院批出許可，並批出暫緩執行環評報告的臨時禁制令，排期在8月中再作聆訊。

高球會的立場有目共睹，入稟司法覆核在預期之內。更何況就官方規劃提出司法覆核，亦為社會持份者的權利，過去屢見不鮮。由朱婆婆挑戰港珠澳大橋、長洲居民反對石鼓洲焚化爐、保育人士反對龍尾泳灘工程，到環保界挑戰機場三跑工程……每一次，入稟方都是衝着環評報告而來，指控報告內容不全面、環保署考慮不周等。

環評報告一再被司法覆核

港珠澳大橋的入稟人認為環評報告不成立，因為未採用更為嚴格的環境影響獨立評估，識別「基線情況」；在石鼓洲訴訟中，環保署被質疑同時是申請人及審批者，有角色衝突；龍尾灘則被指存在海馬，當局應該要求進行專門生態影響評估；而三跑爭議則涉及環保署署長須掌握多少資料，以及對中華白海豚的生態影響評估等問題。

由原訟到上訴，四宗案件延宕多時，但同樣最終由環保署勝訴。這當然不代表政府總能在涉及環評的司法覆核中得直，但環保署的把關水平似乎多數站得住腳。《環境影響保護條例》對環評程序作出了不少規定：由署長向申請人發出「研究概要」、收到報告後向公眾公開、環境諮詢委員會提交意見，到署長審批。曾任環諮會成員的學者曾寶強，過去亦曾向《香港01周報》表示審批過程十分嚴謹。

環諮會及環保署要求補交資料

這次粉嶺高球場的環評過程中，提交報告的是土木工程拓展署，審批報告的是環保署。不只環諮會曾經求土拓署補交資料，環保署署長在而收到補交資料後雖然批准報告，但仍然附帶條件，要求土拓署提交詳細布局設計及景觀及視覺設計。環保署的決定是否妥當還看法庭裁決，但土拓署在過程中亦明顯有所不足，拖慢了整體進度。

以往的港珠澳大橋、三跑，入稟方不少是環保人士，今次挑戰粉嶺環評報告的則是高球會，不變的是城市規劃從來都充滿爭議。每一次，政府當局都表示希望社會理解他們的決定。這一次，城規會亦表示「希望能得到社會和個別持份者或群體的支持和互諒互讓，共同解決土地房屋問題」。我們樂見城規會大多數委員同意收地建屋，但亦不會低估高球會相關人士對官員構成的壓力。相關用地能否有序、盡快建屋，將反映李家超政府的施政以至行政主導能力。

關焯照｜取回高球場興建公營房屋合乎社會利益為保粉嶺高球場竟一派胡言政府在粉嶺高球場打出五柏忌
粉嶺高爾夫球場
環保署
司法覆核
01觀點