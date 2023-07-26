民建聯考察珠澳「兩地一檢」　倡參考做法減省人手壓力

珠海、澳門兩地採取「兩地一檢」通關模式，通關者只需出示一次證明文件，即可在30秒內完成出入境手續。民建聯立法會議員陳勇、陳克勤、劉國勳、顏汶羽、周浩鼎和梁熙，今日（26日）在澳門治安警察局局長吳錦華帶領下，考察澳門橫琴和青茂關口運作情況，一行人更親身體驗「兩地一檢」過關模式。



民建聯保安事務發言人陳克勤表示，珠澳通關模式十分便利、流暢，更大讚運作成熟。他指香港關口每日需應付數十萬出入境者，相信引入該模式可以減低關口人手壓力。民建聯發展事務發言人劉國勳建議，希望在重建的皇崗及沙頭角口岸落實使用，然後推動在羅湖、落馬洲、深圳灣、香園圍/蓮塘等口岸，改動現有的設計去落實。



最快15秒完成珠澳出入境手續

民建聯一眾議員今日（26日）在澳門治安警察局局長吳錦華帶領下，考察了澳門橫琴和青茂口岸俗稱「兩地一檢」的「合作查驗，一次放行」運作情況。澳門當局人員介紹指，過關者在全智能化的「合作自助查驗通道」中，會經過三道閘口，第一道閘口為檢驗入境方的證件（假設從澳門入境珠海，即提供回鄉證檢驗）；第二道閘口為生物認證；第三道閘口為等待資料檢驗完成，整個出入境過程平均24秒完成，最快15秒內完成。不過，香港居民欲在珠澳使用「兩地一檢」通關方式，則要預先最少3日在香港灣仔入境事務大樓8樓的人事登記處申請，或提前到珠澳關口申辦。

港人要先預約申請 方可使用合作自助查驗通道

在關口人員仔細介紹下，眾議員循「合作自助查驗通道」體驗「兩地一檢」，眾人均大讚通關過程「好快」、「好方便」，不過梁熙就因為從未登記澳門的自助通道，而未能成功使用「合作自助查驗通道」，他笑指：「我就親身示範，提醒香港居民要預先登記！」

劉國勳認為，「兩地一檢」通關模式十分便利，「到一個大廳、排一次隊、檢查一次，大約20秒就完成出入境程序」。他指，每次過香港關口都要排兩次隊，形容「費時失事」。

劉國勳倡皇崗、沙頭角優先試行

劉國勳表示，隨着香港與大灣區融合，港人的生活和工作圈不免擴大至澳門和珠海等地。他建議在皇崗、沙頭角口岸優先試行「合作查驗」方案，然後在羅湖、落馬洲、深圳灣、香園圍/蓮塘等口岸逐步落實。他認為，珠澳「兩地一檢」方案已得到國家支持及批准，香港只需要「搬字過紙」。

陳克勤相信，「合作查驗，一次放行」的方案可大大減少香港對出入境人員需求，屆時僅需要兩至三名後勤工作人員確保系統運作𣈱順即可。

顏汶羽倡設外勞專用通道 紓緩關口壓力

顏汶羽補充，青茂及橫琴口岸有助紓緩每日進出澳門的外勞帶來的通關壓力，起到分流作用，而「合作查驗、一次放行」的模式亦可令排隊時間大減。他續指港府近日提出放寬輸入外勞措施，准許外勞即日往返免影響香港住屋租金，認為香港可參考澳門外勞的經驗，理順外勞出入境安排，避免在假期或特別日子期間令口岸擠滿人龍，造成混亂。此外，顏汶羽表示「合作查驗、一次放行」的模式可加快通關時間，亦可考慮參考跨境學童專道的形式設立外勞專用通道。

被問到「兩地一檢」會否涉及私隱安全的隱憂，劉國勳重申，市民所提供的出入境資料與以往相同，只是節省了部份程序，認為兩地司法管轄區劃分得十分清晰，不會出現權責不清的情況。陳克勤補充，該通關程序唯一不同的是檢疫程序，海關檢查等需在過關前完成。陳勇更直言：「事實勝於雄辯」，指以往西九高鐵站行「一地兩檢」時，市民表現也十分緊張，惟現時港人已十分習慣和喜愛其運作模式，甚至提出「高鐵地鐵化」的要求。