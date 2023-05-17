鄧炳強：新皇崗口岸「一地兩檢」、不排除其他新口岸「兩地一檢」

保安局局長鄧炳強表示，為加強口岸處理能力，港深兩地政府同意重建完成後的新皇崗口岸，會實施「一地兩檢」安排，兩地政府正積極研究推行「合作查驗，一次放行」的「兩地一檢」通關模式。



他又指，政府規劃重建沙頭角口岸及未來興建新口岸時，會考慮實施「兩地一檢」安排，便利旅客及提升通關效率。他強調對香港海關人員充滿信心，可妥善實施檢驗新安排，又指港府會在政策實施前，加強各市民宣傳，減少通關時的混亂。



新民黨立法會議員李梓敬今日（17日）在大會上提出口頭質詢，指廣東省政府致力推行「兩地一檢」出入境安排，即合作查驗、一次放行的檢查模式，以促進粵港澳交流；港府是否已計劃在現有及未來的香港口岸實施「兩地一檢」出入境安排，甚至擴展實施至本港國際機場。

保安局局長鄧炳強回覆時指，正在重建的皇崗口岸，重建後將實施「一地兩檢」，預計該口岸的檢查時間可大幅縮減至30秒完成。

至於「一地兩檢」或「兩地一檢」模式能否擴展至香港國際機場，鄧炳強坦言相信較困難，因為不同旅客出發到不同國家，涉及各國法例。但他強調當局與機管局有緊密合作，使旅行在香港機場出行時更為便利，包括成立大灣區城市候機室，令大灣區十個口岸出行的旅行可以更便利。另外，機管局亦推出「登機易」，縮短旅客登機時間，更為便捷。

而政府會否在現有口岸考慮採用「一地兩檢」或其他新的便利關通關模式，鄧炳強指改造現行關口有困難。旅遊界的姚柏良希望「一地兩檢」等模式能應用在沙頭角中英街，並開放給旅客。鄧炳強則回應指中英街並非正式口岸，當局現時計劃開放香港沙頭角禁區，會詳細研究讓本地居民入內觀光旅遊。