「青年節」今啟動　加入新興運動「躲避盤」體驗課程

署理行政長官陳國基今（26日）出席2023年「青年節@HK」啟動禮，他在致辭時表示，青年發展委員會為今次「青年節」特別成立了「青年節行動小組」，「青年節」期間會舉辦不同活動，其中包括新興運動Dodgebee躲避盤體驗課程，呼籲青年踴躍參加。



今(26日)舉行「青年節@HK」啟動禮。(香港政府網業圖片)

陳國基特別成立了「青年節行動小組」

陳國基於啟動禮介紹，是次「青年節」的主題為「正向思維」，認為自小培養青年的正向思維，對於他們的成長成才都非常重要，當中最重要的是正向樂觀地面對成敗得失，要堅定信心、迎難而上，青年才能夠乘風破浪、揚帆遠航。

此外，他更特地指出，為了做好今次「青年節」，由他所擔任主席的青年發展委員會特別成立了「青年節行動小組」，結集不同行業和界別的委員推動活動。他又補充，當中有一些主軸和亮點項目，包括：參觀駐港部隊展覽中心、美化路政署設施計劃、創業意念比賽、動漫文化展，以至街舞交流營、電競特訓和比賽，以及新興運動Dodgebee躲避盤體驗課程等。

新興運動Dodgebee躲避盤與閃避球類近

其中Dodgebee躲避盤其實是類近閃避球的運動，惟以軟飛盤取代閃避球，加入投擲及飛行飛盤的元素，規則亦與閃避球相近，安全又有趣味性，因此是近年的新興運動之一。

陳國基指，青年發展委員會為青年節特別成立了「青年節行動小組」。(香港政府網業圖片)

民政及青年事務局局長麥美娟則表示，除了約八個重點項目，日後亦可能會增加，又表示還有另外一系列近百個活動。她預期這些活動可以接觸上10萬名青年。

至於區議會改革，麥美娟說希望可以令到更多社會不同界別、專業和背景的有心人，都可以透過多渠道的方式參與區議會，只要擁護「一國兩制」、熱愛香港，都希望他們爭取提名。