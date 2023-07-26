救救鯨魚｜陳國基指加強宣傳勸市民勿出海　水警巡邏促觀光船離開

布氏鯨連日在西貢水域出沒，背部出現傷痕。政務司司長陳國基今日（26日）在社交平台表示，鯨魚背鰭懷疑由螺旋槳造成明顯傷痕，令人擔憂，呼市民不應在好奇心的驅使下出海「追鯨」，他稱已要求警方、漁護署和海事處加強宣傳，包括派出水警船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開。



陳國基表示，已要求警方、漁護署和海事處加強宣傳等工作，包括派出水警船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開，及在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人不要出海「追鯨」。(陳國基facebook圖片)

陳國基在其個人fb表示，從近日照片見到，鯨魚的背鰭附近出現了懷疑由螺旋槳造成的明顯傷痕，情況令人擔憂。他指，正如海洋公園專家指出，鯨魚屬於敏感物種，很容易被人為滋擾、噪音等外在環境影響。更重要的是，愛護鯨魚，人人有責。

他呼籲市民，不應在好奇心的驅使下，乘船出海到糧船灣及牛尾海一帶水域「追鯨」，置鯨魚安全於不顧，如果進行水上活動時發現鯨魚在附近出沒，應該與牠保持距離，並減慢船速。

陳國基又指，已要求警方、漁護署和海事處加強宣傳等工作，包括派出水警船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻離開，及在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人不要出海「追鯨」。至於如何協助鯨魚方面，漁護署會繼續徵詢專家意見。