【校園天地】扶輪中學躲避盤　啟發學生潛能

位於樂富的中華基督教會扶輪中學，在體育方面一向有傑出表現，該校老師擅於發掘學生的潛能，過去就培育了不少體壇明星，去年的印尼雅加達亞運，黃偉健同學在划艇項目奪得銅牌，全校上下均感到與有榮焉。扶輪中學學生在體育方面一向有傑出表現，過去亦培育了不少學生加入香港隊受訓，近年就有學生在射箭、賽艇等項目代表香港到海外參與大型國際性賽事甚至獲得獎項，故此扶輪中學的同學普遍都甚具運動細胞。

體育科科主任林德強老師表示：「我們培育學生參與體藝發展，採三層架構模式作培訓。首先，我們把全校每天放學前的最後一節課堂定為多元學習課，開辦了超過60種才藝興趣班供同學自由選擇參加，性質多樣化，同學覺得學術上想追求更高階梯或仍有不足的，可選擇參加中英數通拔尖或補底班；同學想尋找自己的興趣的，可參加才藝興趣班，例如寫APP、理才、魔力橋、外語、Beatbox、主播培訓、航拍、製作甜品等，甚麼都可選擇，務求讓學生能找到個人興趣，再藉此參加相關的正規訓練、活動及比賽，擴闊眼界及肯定自我。老師們希望得照顧同學的學習多樣性，實踐『因材施教』的教育理念，並通過多元學習經驗，培養學生九大共通能力及推行啟發潛能教育。

酷愛運動的歌手鄭世豪是扶輪中學的大師兄，經常去觀賞母校的躲避盤隊比賽，為師弟打氣。（扶輪中學提供）

之後，如果同學真的對某項體藝活動產生了濃厚興趣，我們便會為同學成立該活動的課後小組，邀請專業教練到校為同學提供更上一層的訓練。經過觀察，若同學真的擁有某項體藝活動的專長與潛能，我們便會為同學積極聯絡香港的訓練機構，推薦同學加入代表隊作長期有系統的訓練。我們希望在學生的人生規劃上幫上一把，希望學生能自己訂立目標，在不同範疇發掘自己的亮點及潛能。

扶輪躲避盤隊代表香港參加亞洲躲避盤邀請賽。（扶輪中學提供）

學校內就是有20多位平日較愛跑跳踫的同學，經過數堂體育課學習時下最流行的新興運動躲避盤，掌握了基本技術後，不時三五成群的在小息、放學時間擲個不亦樂乎，甚至午飯時間也見操場上遍佈同學，飛盤飛來飛去，躲避盤慢慢在校內成為一股熱潮。同學對參加比賽很有熱忱，不怕放棄玩樂的時間及鍛鍊體能的辛苦，躲避盤校隊也就自發形成了。之後，同學知道坊間有舉辦學界的躲避盤比賽，大家也躍躍欲試，結果在過去三屆全港躲避盤錦標賽（中學組）獲得兩亞一冠的佳績，堪稱香港的學界皇者。同學未有就此滿足，後來更組隊參加香港躲避盤超級聯賽，成績驕人，勇奪聯賽冠軍。其中幾位骨幹成員由於在各項比賽中表現優異，因而獲邀請加入香港代表隊受訓，並於過去一兩年隨隊到澳門、台灣、日本等地交流，與當地隊伍作賽。」

躲避盤已成為扶輪中學校園內的一種文化，全民參與。（扶輪中學提供）

自2017年開始，扶輪中學開始推行啟發潛能教育，經過短短一年多的努力，終於在2019年，國際啟發潛能教育聯盟(IAIE)美國總部派出評核專家到校，並推薦本校獲「國際啟發潛能教育學校大奬」(Inviting School Award, 2019)。同時，本校獲優質教育基金撥款港幣六十二萬，支持本校在啟發潛能教育上的發展。此次獲獎乃對學校推行之教育理念的認同，是全校教職員、學生及家長共同努力的成果。適逢香港躲避盤總會向社區宣傳躲避盤運動，希望吸納不同階層人士，培養運動習慣，遂經常來到扶輪中學向同學推廣介紹躲避盤活動，扶輪中學整個校園自此洋溢著一片濃厚的運動氣氛。

校長也一同參與躲避盤活動，與眾同樂。（扶輪中學提供）

近年，報讀扶輪中學的中一學生人數持續上升，不少家長都尊崇學校的教育理念而放心讓子女選擇報讀扶輪中學，此乃家長及學生對扶輪中學教育理念的認同。香港躲避盤總會也繼續和學校合作，在學校設置躲避盤標準比賽場地，令扶輪中學成為全香港第一間被總會認可可正式用作正規躲避盤球場的學校。總會又邀請扶輪躲避盤隊成員又拍攝微電影，協助總會將躲避盤活動推廣到更多的中小學。同時，扶輪中學與新世界集團簽署合約，參與「飛躍新世界計劃」，成為全港唯一中學獲資助推行躲避盤活動。更令同學鼓舞的是，本校榮幸獲總會邀請，明年三月將代表香港前往日本進行躲避盤交流賽，並可率先參觀明夏舉行奧運的場館。如此驕人的成就，全賴背後的一份信念，扶輪中學相信每個學生都有其獨特的潛能，而本身亦有責任找出自己的潛能並加以發揮。

第三屆全港躲避盤錦標賽（中學組）成功奪得冠軍。（扶輪中學提供）

扶輪中學未有因著意啟發學生潛能而忽略了提升學生學術上的培育，學校特設中英數拔尖班、中英數補底班、中文說話訓練班、英文資優培訓班、數學國際聯校學科評估、通識教育時事寫作訓練班、設計與應用科技創意科技培訓計劃、新來港英語話劇班、新來港粵語提升班、區本計劃課後功課輔導班、各科DSE增潤班等，以栽培及發展學生學術潛能。為加強初中學生的英語培訓，學校於數學及通識課課程中加入不少於15%的英語元素，務求讓學生更全面學習及應用英語，以預備迎接公開試，為將來銜接高等教育課程及就業奠下良好基礎。

澳門代表隊邀請扶輪中學到澳門與多個地區對手交流。（扶輪中學提供）

老師著力營造關愛、樂觀、信任、尊重等正面的校園文化，培養學生養成自主、自信、自我肯定的性格特質。正如提倡啟發潛能教育的美國教育學者William Purkey深信，所有人都是「有能力、有價值、有責任的」，透過教育者的「刻意安排」及師生之間彼此的合作，便可以開啟學生潛能，能讓學生愉快及有效學習。我們希望，透過在扶輪中學引入啟發潛能教育，能讓每一個學生都能夠發光發亮，成就夢想。