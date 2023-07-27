中大改組｜校友刊聯署聲明反張宇人草案　促以16年方案作基礎修訂

涉及中文大學校董會改組，由立法會議員校董張宇人、鄧家彪、劉國勳提出的私人條例草案已交付立法會審議，3名中大校董發起的網上聯署反對草案至昨晚（26日）獲近1,300名校友響應。一批中大校友今日（27日）在多份報章刊登聯署聲明，指張宇人等人發出的私人草案未經中大校董會審視和通過，對此深表遺憾，並促請立法會議員以校董會認為仍然合適的2016年重組校董會方案為基礎作修訂，包括將立法會議員在校董會席位，由目前三席減至兩席。



一批中大校友7月27日在多份報章刊登聯署聲明，指張宇人等人發出的私人草案未經中大校董會審視和通過，對此深表遺憾。

至今約1,300名中大校友聯署

其中一位發起聯署的中大校董楊于銘在社交網站上指，至今有1,300名校友聯署，立法會相關草案委員會明天將開會審議草案，聲明指，明天下午會將聯署交予草案委員會。

聯署聲明指，張宇人、鄧家彪、劉國勳提出的私人條例草案，刊憲前未經校董會審視及通過，他們對此深表遺憾，並促請立會議員以校董會認為仍然合適的2016年重組校董會方案為基礎作修訂，包括：

1.立法會議員在校董會的席位，由目前三席減至二席



2.校友評議會代表所佔席位，由目前三席減至二席



3.由大學監督委任的校董席位維持六席，其中包括校董會主席、副主席及司庫三席



4.校長及常務副校長的任命，由校董會的三分之二以上成員通過

