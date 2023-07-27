林哲玄憂非臨床醫務人員難判斷虐待兒童　倡前線醫生整合後通報

《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會日前首次開會，會上有多數議員質疑條例涵蓋的人員名單不合理，其中醫療衞生界立法會議員林哲玄今早（27日）接受電台訪問，表示部份醫護人員非臨床工作者，難以單憑報告、資料判斷兒童是否被虐，建議當局容許「團隊精神」處理，當其中一環發現可疑情況後通報予前線醫生，再由醫生綜合日常接觸後再決定是否通報較佳。



部份醫務人員較少接觸疾患 如醫務化驗師

林哲玄表示，絕對支持條例，惟認為應調整條例涵蓋的人員名單。他解釋指部份醫務人員的日常工作範疇較少接觸病患，舉例指醫務化驗師主要負責檢驗病患血液等提供化驗報告，即使化驗師從報告中看出兒童出現營養不良的情況，也不一定因被虐而導致，或可因其他病因而造成。

他續指，醫護人員工作主要分為臨床和非臨床，部份藥劑師可納入為臨床工作者，在病房與兒童及其家屬溝通的過程，或可透過藥物存放方法、藥物消耗速度等判斷兒童的生活狀態是否正常及有否被虐。

倡團隊溝通 非臨床醫務人員告知前線醫生有異常

不過，他認為條例基於「團隊精神」執行較好，他指部份非經常接觸兒童的醫務人員發現不尋常的情況後，或可通報轉介個案的醫生，而負責跟進的醫生將兒童及家長日常相處情況納入考量後，再決定是否舉報，形容「有更大的畫面」。

他重申，條例實際執行時有優化空間，如放射技師在醫療影像中看見兒童身上有新舊骨折，很大程度上會認為兒童出現被虐情況，「但佢哋可能唔理解兒童情況，如果佢係拳擊運動員，（有新舊骨折）咁就合理啲」，故他同樣擔心條例實施後會出現誤報情況。