中大改組｜立法會不開公聽會　劉慧卿笑稱：請梁美芬來節目解釋下

審議中大校董會改組的條例草案委員會早前決定收集市民的書面意見，不召開公聽會；有校友不滿現時3名立法會議員以私人草案方式提出改組，且保留3名議員校董人數，在多份報章刊登聯署聲明，有超過1,000人參與。



民建聯元老葉國謙今日（27日）出席由民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目時指，作為立法機構要考慮多方面意見，雖然條例草案是私人草案，但公聽會是一個好的渠道，讓公眾表達意見。劉慧卿笑稱，「或者請下梁美芬議員主席來節目，學下阿謙，肯嚟傾下計解釋下都好」，又指第一次見因為不容許在立法會上表達，而要登報表達。



葉國謙亦認為需要開公聽會

劉慧卿提到，今早訪問民建聯立法會議員陳學鋒，他指「洗乜畀，你咪寫信入嚟」。問到立法會運作改變的原因，葉國謙指，公聽會因可讓公眾表達意見而需要開，相信這方面和劉慧卿的觀點差不多，至於是否因為沒有公聽會而登報就不掌握，但登報亦不可代替公聽會。

被問到是否認同議員不需要監察政府，應該要全力協助政府施政，葉國謙指現時立法會功能絕對無減少，至於行得好還是不好大家有目共睹，議員需要對政府的工作負責任，包括監察政府和推動政策實施等。他稱過往立法會要「阻住政府運作」才算履行到工作，認為做法並不全面。