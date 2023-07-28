李家超：香港可利用優勢服務東盟　東盟亦可藉香港進入大灣區市場

特首李家超正在馬來西亞繼續東盟三國訪問行程。他接受央視專訪時表示，鼓勵東盟企業善用香港專業服務和融資平台，開拓大灣區市場，而香港亦可利用自身優勢服務東盟。



李家超在馬來西亞接受央視訪問。（央視影片截圖）

鼓勵東盟企業善用香港專業服務和融資平台

李家超表示，此行鼓勵東盟企業來港擴展業務，並善用香港的專業服務和融資平台，開拓大灣區市場。他指東盟是香港第二大貿易伙伴，亦是世界第五大經濟體，經濟增長動力強勁，發展潛力無限。

對於香港與東盟之間的商機，李家超認為香港可以利用自身優勢去服務東盟，東盟亦可以合理利用香港開拓更多商機、更多貿易。他指香港成熟的國際金融市場、優秀的法律制度保障、良好的營商環境，「毋疑是理想的投資地及融資地」。

他說，香港是國際金融中心，是航運貿易中心，也是解決我們商業糾紛、法律爭端的一個區域中心，這些都可以服務東盟。而香港亦是世界和內地的橋樑，可讓東盟國家利用香港走進中國市場。

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吉隆坡巴剎食早餐 李家超點了咖央多、海南茶

李家超今日早上和幾名香港駐雅加達經貿辦的人員，去了吉隆坡一個巴剎（市場）食早餐。李家超吃了咖央多士和海南茶，另外還叫了生熟蛋，從照片所見還有拌麵、粥、腸粉等。

李家超感謝駐雅加達經貿辦人員安排行程，鼓勵他們積極爭取東盟企業來港擴展業務，善用香港的專業服務和融資平台，開拓粵港澳大灣區市場。