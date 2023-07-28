美媒指白宮拒邀出席APEC　李家超：主辦國有責任邀請成員參與

美國《華盛頓郵報》昨日（27日）引述消息稱，白宮已決定阻止（Bar）行政長官李家超出席亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）。正在馬來西亞吉隆坡訪問的李家超今日（28日）下午總結行程時，強調主辦國有責任邀請成員參與。



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有記者問李家超有沒有收到拒絕邀請的通知，李家超指APEC有自己的指引、慣性做法和規定，主辦國家有責任邀請所有成員的領導人出席會議，特區政府會按APEC指引或規則出席。

行政長官李家超率領的代表團正在馬來西亞吉隆坡訪問，今日行程包括參觀企業，以及跟商界交流聚餐。李家超與官員早上到當地一個市集的餐廳食早餐，下午出席商務午宴。

《華盛頓郵報》指，基於李家超正被美國制裁，因此白宮決定阻止李家超參與APEC會議，但未有提及是禁止入境或其他方法。報道指，阻止李家超參與APEC不等於阻礙香港派出其他高級代表參與會議。

特首辦今早亦發出新聞稿，指美國應該履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規及一貫做法邀請行政長官以中國香港領導人身份出席會議。

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至於東盟三國訪問行程，李家超表示已經達到三大目的，包括：

1.建立建立友誼增強人脈，已經分別與新加坡、印尼和馬來西亞加強雙方互惠共贏的關係

2.凝聚共識加強合作，代表團分別與新加坡、印尼和馬來西亞，簽署7份、15份和11份備忘錄和協議，合共達到33份

3.說好香港故事，向三地政界商人士介紹香港發展和新機遇，當地人士亦向代表團介紹當地發展最新資訊

李家超說，今次行程達到五大成果，分別是：

1.建立良好溝通，包括與東盟秘書長溝通

2.一星期內簽33份合作備忘錄和協議，證明香港受重視程度超預期，包括商貿、金融、創新科技、文化交流等，例如港交所與印尼交易所加強互掛上市合作。創科方面則加強金融科技協作，培育初創人才

3.新加坡、印尼和馬來西亞再次確認支持香港加入RCEP

4.和新加坡政府同意恢復因疫情停辦的公務員交流計劃

5.馬來西亞延長特區護照持有人逗留期限，由1個月延長至90日

李家超說，新加坡和香港都是國際化大都會，有很多共通點。印尼行程最深刻是試搭了雅萬高鐵，展現了「一帶一路」成果。而李家超一行人在馬來西亞一個熟食中心吃早餐，感受到馬來西亞與香港文化有很多共同點，包括很多人講廣東話，感到很親切。

李家超說，東盟十國政府都曾經表示支持香港加入RCEP，會繼續向各國溝通，表達香港進入RCEP後的好處。