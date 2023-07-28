據報美拒李家超赴APEC　外交部：霸凌行為、錯上加錯　提嚴正交涉

外交部發言人毛寧回應美媒報道，指拜登政府拒讓特首李家超出席11月在三藩市舉行的亞太經合組織領導人峰會（APEC），斥美方對包括李家超在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑，而拒讓李家超出席APEC更是錯上加錯。中方已提出嚴正交涉。



毛寧回應有報道指美方拒李家超出席APEC（外交部）

毛寧在今午（28日）例行記者會上，回應有關報道時表示，眾所周知，APEC東道國負有讓所有成員代表順利參會的責任和義務。美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。美方以此為由拒絕邀請香港特區行政長官赴美參加APEC會議，是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

毛寧表示，中方要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超等特區官員的制裁，履行APEC東道主應有責任，按慣例邀請李家超與會，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會，停止破壞APEC團結合作。中方將堅定維護中國香港參加APEC的正當合法權利。

李家超仍在美國制裁名單

2019年6月本港發生反修例風波後，美國參眾兩院先後通過《香港人權與民主法》，並在2019年11月27日生效。翌年6月下旬《香港國安法》生效後，美國的《香港自治法》在7月14日生效，時任美國總統特朗普又在當日發出行政命令，對香港的政策及關係將正常化至與中國大陸看齊，並準備制裁中港官員。

2020年8月7日，美國財政部正式宣佈採取行動依法制裁11名中港官員，包括時任特首林鄭月娥和時任保安局局長李家超、港澳辦主任夏寶龍等。