林世雄稱香港與東盟可拓展合作運輸物流航運　年內續外訪推廣

特首李家超率團出訪新加坡、印尼和馬來西亞，多位官員隨行。其中，運輸及物流局局長林世雄今日（29日）在局長網誌中指出，東盟是香港的第二大貿易伙伴，雙方的貿易和投資往來非常頻密，認為在運輸、物流和航運方面，着實大有空間進一步拓展合作領域。他預告會在今年稍後繼續走訪不同國家，進一步推廣和提升香港船舶註冊服務，鞏固香港國際航運中心的地位。



林世雄（右）早前試坐印尼的雅萬高鐵。（運輸及物流局Facebook）

期望港鐵與馬來西亞捷運合作可促進發展

在交通運輸方面，他指訪問馬來西亞期間，港鐵公司與馬來西亞捷運公司MRT Corp簽訂了合作備忘錄，合作在馬來西亞的「武吉查加爾捷運站」（Bukit Chagar Rapid Transit Station）毗鄰土地創建一個結集鐵路、住宅及商業元素的新社區。

他表示備忘錄有助兩地建立更緊密的合作夥伴關係，並將香港的「鐵路加物業」綜合發展模式的成功經驗帶到全球各地城市，相信有助進一步提升香港成為全球交通運輸專業服務中心的地位。他期望是次合作能借助港鐵多年來發展鐵路及沿線物業的經驗和心得，推動馬來西亞地區建設可持續的鐵路及社區，並促進當地社會經濟發展。

林世雄（右三）和陸兆福（中）見證港鐵與馬來西亞捷運公司簽訂合作備忘錄。（運輸及物流局網頁）

冀吸引外地在港設區域配送中心

物流方面，他表示香港與東盟之間去年的空運貨運量近73萬公噸，水運載貨貨櫃吞吐量近300萬標準箱，分別佔香港空運貨運總量和水運載貨貨櫃總吞吐量約2成。他引述馬來西亞交通部長陸兆福在28日的午餐會中表示，希望利用香港國際機場拓展運輸沙巴州的海產到世界各地。

林世雄稱，香港會協助物流業在東盟及其他新興城市開拓新市場和商機，例如透過進行更多推廣訪問以至支持更多大型推廣活動，為香港物流業界「鋪橋搭路」宣揚香港作為首選國際物流樞紐的優勢，以吸引更多東盟及其他新興城市公司使用香港物流公司作區域配送，甚至在香港設立區域配送中心，從而促進貨物流通。

林世雄（中）接受傳媒訪問。（運輸及物流局網頁）

預告今年續走訪不同國家

至於海運方面，林世雄則鼓勵東盟船東在香港註冊船舶，以享受優質的船舶註冊服務，包括：簡單的註冊程序；高質素專業人員隨時提供技術支援；完善的品質保證體系；以及全球7個地點（包括倫敦、上海、新加坡、悉尼、三藩市、東京和多倫多）的區域支援團隊提供全天候服務。