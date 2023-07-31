稱港人移民非壞事　湯家驊：勉強冇幸福　職位被內地年輕人取代

近年來香港出現移民潮，香港的人才不斷流失，行政會議成員湯家驊今（31日）於民主黨節目「Chat DP」回應，認為移民並非壞事，「如不接受『一國兩制』，勉強冇幸福，走咗可能好事。」又指離開香港的人都是對香港沒感情，雖然各行各業的職位已被大多的內地年輕人取代，但港人不應自暴自棄，要力求上進。



湯家驊指移民港人對香港無感情 稱「踢我都唔走」

湯家驊表示，某些港人移民並非壞事：「如不接受『一國兩制』，勉強冇幸福，走咗可能好事。」認為移民的港人都是對香港沒有感情的，有提及自己曾嘗試移民到新加坡、加拿大等國家，但最後亦選擇留在香港，「你踢我都唔走」。他建議，若認為香港沒有自由，應到世界各地看看，究竟香港是否沒有自由。

他相信，未來香港移民及回流的自由仍然不變。

內地青年佔了移民者原職位 港人應反省、不應自暴自棄

湯家驊指，他在「民主思路」的民調中，發現各行各業的年輕職位已被內地人填滿，原因是內地人的中英文水平比港人好，又比港人勤奮，而且很多港人都離開香港，但「蘇州過後無船搭」，原有的職位都會被內地人填補。他表示，在政府努力留住人才的時候，年輕人覺得無上進機會就要反省，希望港人不要自暴自棄。

民主黨前主席劉慧卿指，要留住本港人才，應恢復本港各方面的自由，例如讓市民選出能夠代表他們意見的人。她續指，這幾年的變化使他們離開香港，但單單靠輸入人才並不足夠。