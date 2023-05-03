移民潮｜中小學生流失率擴大　本學年減少約2.7萬人

中小學生流失情況持續擴大，根據教育局最新數據推算，2022至23學年流失約2.7萬名中小學生，流失率約4%，按年增多0.36個百分點。



2022/23學年流失約2.7萬名中小學生，流失率約4%。（資料圖片）

教育局近日更新全港中小學及幼稚園各級學生人口數據，《香港01》以本學年同一批學生人數變化，即2022學年小一至中六，與2021學年幼稚園高年級至中五人數相比，以推算本學年學生離港情況。

2022/23學年流失約2.7萬名中小學生，流失率約4%；對比2021學年流失率約3.64%，流失率擴大，增加約0.36個百分點。

截至去年九月中，中學於一年間流失約1.5萬人，流失率是4.6%。

過過去一年流失率 中學生4.56% 小學生3.43%

截至去年九月中，中學於一年間流失約1.5萬人，流失率約4.56%，比前一年多0.24個百分點。按級別劃分，以中五生人數跌幅最多，較上學年減少4,026人，流失率約7.53%；其次是中六生，減少3,267人，流失率約6.65%。

小學在過去一年則流失近1.2萬人，流失率是3.43%，按年擴大0.44個百分點。其中，以小六生流失情況最嚴重，比上學年減少3,337人，流失率5.55%；其次是小五生，下跌3,125人，流失率5.03%。