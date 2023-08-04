中大校董會｜管浩鳴：學生不應做校董　陸瀚民：怎保證愛國愛港？

中大校董會改組爭議持續，草案通過後會有兩名學生透過選舉加入校董會。選委界立法會議員管浩鳴指，提出意見同表決權是兩回事，有表決權可能引起對立，大學應該聆聽所有持份者聲音，但學生最大的責任是接受教育，質疑為何可以加入董事會。



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提出條例草案的立法會議員張宇人，他的辦公室法律顧問李偉強在會上指，條例草案列明在香港中文大學任職的受薪人士或香港中文大學的學生，均沒有資格根據主席、副主席、 由各書院的書院校董會或院監會提名產生的委任成員等方法獲委任或被選舉。

管浩鳴：學生能提出意見和擁有表決權是兩回事

管浩鳴關注到嶺南大學校董會沒有學生代表，中大校董會方案卻有，問到有關理據。他續指外國有例子，有需要才邀請學生會來參與，又指部份會議內容若有學校人員、學生在場，會窒礙討論。張宇人回應指，中大校董會2009、2016年的改組方案都有考慮加入學生代表，討論到今年的方案都沒有排除學生代表，包括本科生和研究生，校董會意見都比較一致要保留學生代表，最大困難在於判斷學生應該知道的內容，表示理解管浩鳴的擔憂。

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條例草案委員會主席梁美芬指記得討論嶺大校董會修例時候管浩鳴都提出過，校董會不應加入學生代表。管浩鳴補充指提出意見同表決權是兩件事，大學應該聆聽所有持份者聲音，但學生有表決權可能引起對立。管浩鳴說學生最大的責任是接受教育，他們當然可為切身利益包括食堂質素等表達意見，校方應滿足他們。

管浩鳴認為，如果不讓學生代表的校董表決，有可能觸動學生神經，所以認為直接讓他們表達意見就可以。他又說外國大學下級諮詢過程，讓大學生提出意見，不代表校董會提供一個席位就代表諮詢。

經民聯立法會議員陸瀚民關注學生校董如何幫助管治學校，又如何確保加入的學生是愛國愛港。校董會主席查逸超回應指，學生是重要的持份者亦有可能是既得利益者，如果涉及學費、宿舍，有機會有利益衝突，就需要校董會內討論，但涉及人事升遷等，就不需要學生參與或查閱報告。至於如何確保學生校董愛國愛港，查逸超說之後會研究。

張宇人強調3席議員校董不能減

改組其中一個爭議點，在於議員校董維持3席，校董會重申希望議員校董的席數在精簡架構下能削減，張宇人表示明白校董會的意見，但就認為不能削減議員校董的席位，強調校董會改組後仍有很多工作。張宇人補充說，3名議員校董中，應該要有1人負責監察中大醫院的財務狀況和運作，亦不是短時間的工作。以往校董會曾經一年只開兩次會，但今年已開了6次會，他認為如果只有1名或兩名議員校董，將難以分工。

稱校友評議會校董數目要看齊議員是「有少少抬高自己」

張宇人指，大部份議員支持中大的議員校董要比現時的3席多，草案已經是「中間落墨」，維持3席。他又提到有人將議員校董和校友評議會校董的席數相提並論，認為「有少少抬高自己，壓低議員身價」，強調立法會議員代表全港700萬市民，監察公帑運用。

梁美芬不滿立法會成立中大校董會改革草案委員會的過程被抹黑。（李宇婷攝）

梁美芬：校董會管治未達標 修訂是要追落後

梁美芬在委員會後指，基本上完成所有條例的逐條審議，經過三次草案委員會，加上去年底不論政策或條文的主要內容修訂方向，都有非常詳細的討論，個別議員包括自己也有見過表達意見的校友代表，她相信條例草案的審議在愛護中大和維護公共利益和所有持份者下進行。梁美芬稱，一間公營大學的持份者除了老師和學生，亦包括未來僱主和社會，她提到，根據過往兩個報告包括宋達能報告，大學管治都未曾達標，形容今次修例是追落後，議員有需要在現階段提出修訂，並提到校長續約和校徽事件中，校董會未有發揮應有的監管作用有關。

梁美芬續稱，立法會和大學既是互相推進亦是互相監督的關係，可惜校方最高的決策者的段崇智，從來無出席過草案委員會。

此外，她不滿立法會成立草案委員會的過程被抹黑，以及有意見指議員繞過政府、特首或律政司提出私人修訂，稱是無知指責，希望有關人等攻擊立法會進行認真的條例修訂工作時，要好好地了解香港憲制、立法會的議事規則和規程，並應熟讀《基本法》。她解釋條例草案由立法會議員個別提出時，一定會經過律政司和特首的同意，才可讓私人草案交上立法會進行修訂，認為指責充份反映部份反對人士不了解香港法律和立法會在憲制上的角色，希望他們了解後修正有關意見。她又寄語希望條案通過後，中大校董會的運作和管治能有所改善。