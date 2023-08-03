中大校董會起變化　資深校董陸觀豪辭任　即時生效

中大校董會新聞不絕。中大校評會校董楊宇銘在社交網站上載相片，顯示7月15日仍是校董的陸觀豪，在今日8月3日已消失於校董名單上。中大校董成員之一香樹輝指，網頁上沒有了陸觀豪的名字，即陸不再是校董，又指陸是最資深校董之一，只有陸可自己決定自己去向。



《香港01》曾聯絡陸觀豪查詢為何其名字消失於校董會名單上，他只表示：「無事、無事」即掛線。中大證實，陸觀豪主動辭去校董職務，即時生效。



楊于銘在社交平台上載中大校董會名單前後變化（楊宇銘FB截圖）

中大校董會由多個部分組成，包括書院校董會選任校董、書院院長、學院及研究院院長、書院院務委員會選任、教務會選任、監督委任、議員校董、由香港居民中選任校董、校評會選任校董等組成。而陸觀豪屬於由香港居民中選任的校董，現時該部分的校董只剩下4人。

陸觀豪是最資深中大校董會成員之一（網上圖片）

中大校董之一香樹輝接受《香港01》查詢時表示，陸觀豪是最資深的中大校董之一，至少服務廿多年。如今他的名字在校董名單上消失，他便不再是中大校董。至於陸觀豪名字消失的原因？是否他主動辭任？香樹輝則指，在現時環境，原因相信大家都知曉，又相信只有陸觀豪本人能決定在校董會的去留。

香樹輝又指，由香港居民中選任的校董，按規定不能多於六人，因此未必需要補選。而產生的方式是由校董提名社會賢達，再由校董會選出。

陸觀豪曾任立法局議員

現年72歲的陸觀豪畢業於香港大學，取得社會科學學士學位（主修統計學），並持有香港中文大學頒授的工商管理碩士學位。陸現為非官守太平紳士，並於2004年獲頒授銅紫荊星章。他曾在1992年10月8日至1995年7月31日期間，出任香港立法局議員，並曾恆生銀行常務董事，直到2005年退休。

他自2010年9月起，出任有限寬頻獨立非執行董事。過去曾任香港浸會大學諮議會及校董會、稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會、個人資料（私隱）諮詢委員會、香港政府中央政策組、統計諮詢委員會、廣播事務管理局、證券及期貨事務監察委員會的諮詢委員會和投資者教育諮詢委員會、大律師紀律審裁團、廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會及城市規劃委員會之成員。