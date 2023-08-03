張宇人等3行會成員參觀中大「太空大豆」項目　段崇智現身接待

3名行政會議成員，包括召集人葉劉淑儀、林健鋒和身兼中大校董議員的張宇人1昨日(2日）應中文大學邀請參觀「太空大豆」研究項目。葉太今日（3日）在社交平台上載參觀的照片，指要「再次感謝中文大學校長段崇智教授百忙抽空接待」。



段崇智昨日接待行會成員後，今日接受醫療程序並按醫生建議於明日（4日）休假，未能出席立法會審議涉中大改革的法案委員會會議。段崇智將連續三次缺席委員會會議，有議員揚言考慮引用特權法，傳召段到立法會交代中大管治問題。



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葉太指，他們一行在農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明教授、中文大學校董會主席查逸超教授、中文大學副校長（研究）岑美霞教授、協理副校長（創新及企業）李康善教授陪同下，一起參觀「太空大豆」研究項目。同時有到農業生物技術國家重點實驗室以及中大生命科學園溫室，考察抗旱大豆的生長情況。

項目由林漢明教授負責，最初與深圳華大基因合作，專門研究大豆基因並發明新品種，當中「隴黃一號」(隴即隴西、現甘肅省)大豆，能夠在大西北乾旱地區及東北地區鹽鹼地、甚至非常貧瘠的土地生長。

她續指，林教授研究大豆的重大突破，是得到國家支持，以國家的航天項目通過融合先進科技與傳統智慧，將三款「隴黃」大豆由神舟十六號載人飛船送上太空，此舉有望能推進國家技術儲備及為農業技術帶來突破，從而提升大豆的生產能力，最終裨益農民，惠澤社群。當時林教授飛往海南島文昌，見證大豆「衝出地球」的重要時刻。至於送上太空的大豆回來地球後如何變種？葉太引述林教授稱是國家機密。