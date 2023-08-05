冧石屎 ︳鄭泳舜冀部門聯合跟進　何鉅業倡引入「聯廈聯維修」

近日有不少樓宇石屎剝落，舊樓安全問題備受關注。市建局非執行董事、民建聯立法會議員鄭泳舜接受電台節目訪問時表示，處理樓宇維修不能靠單一部門，民政署、區議會都有角色，希望當局建立協調機制，讓多個部門聯合處理樓宇維修，並考慮調撥資源讓民間的專業團體協助跟進。



有業界建議優先處理高風險樓宇，測量師學會建築政策小組主席何鉅業指，希望成立專責機構負責舊樓維修，又建議引入「聯廈聯維修」機制，為一條街或一個小區的樓宇作聯合維修。



近日有不少樓宇石屎剝落，舊樓安全問題備受關注。（資料圖片）

鄭泳舜接受港台節目《星期六問責》時提到，有約1000幢參加「樓宇更新大行動」的樓宇，仍未開始檢查工作，情況並不理想，雖然理解疫情影響開會進度，但認為屋宇署的執法較被動，期望能有更多主動巡查。

發展局早前指疫情影響修葺進度，被問到如何追落後，市建局執董、立法會議員謝偉銓表示，今屆政府處理舊樓維修的態度比以往積極，指舊樓問題積累已久，不是一朝一夕能處理，建議要以風險為本，優先處理高風險樓宇。

何鉅業指，希望成立專責機構負責舊樓維修，又建議參考「聯廈聯管」的概念，引入「聯廈聯維修」，為一條街或一個小區的樓宇進行聯合維修。

何鉅業倡引入「聯廈聯維修」

發展局早前表示，屋宇署已識別約一千幢狀況緊急的樓宇，署方會先安排維修，再向業主追討費用。測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，發展局和屋宇署表現積極，但相信不能靠一個部門完成近一千幢樓宇的維修工程，建議增強業主的保養意識。

另外，他希望成立專責機構負責舊樓維修，又建議參考「聯廈聯管」的概念，引入「聯廈聯維修」，為一條街或一個小區的樓宇進行聯合維修。