啟德郵輪碼頭｜陳凱欣：交通好有問題　促隔離設施改建文創區分流

香港重返國際舞台，但可惜配套仍未跟上腳步。日前「海洋光譜號」停靠啟德郵輪碼頭期間，遊客反映碼頭附近交通不便，的士站更大排長龍。



住在九龍城區的選委界立法會議員陳凱欣直言當區交通「好有問題」，但文化體育及旅遊局、商務及經濟發展局仍擺出「無計可施」的姿態，促請當局增加的士數量、巴士班次外，更希望政府善用碼頭鄰近的啟德社區隔離設施，改建成文創區或商場等，增加碼頭附近的旅遊特色和達到分流作用。



早有人指出交通配套不足 批政府漠視意見

陳凱欣直言，當區交通「好有問題」，指早在興建該碼頭時已有人指出交通配套不足，惟當時政府漠視意見，直到近日旅客在的士站大排長龍，文化體育及旅遊局、商務及經濟發展局才「如夢初醒」，但他們仍看似「無計可施」。

她指，碼頭附近無地鐵站、少的士，就連東九龍高架捷運方案也未見蹤影，「前排係咁睇雲巴、乜巴，睇完都係得個吉」，結果碼頭的士站出現人龍「十分合理」。她續指，皇家加勒比國際遊輪早前宣布明年會再次以香港作為母港，相信碼頭屆時需接待更多過夜旅客。

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立即增加的士、巴士數量 並善用土地增加景點

陳凱欣指，現時除了需要立即因應碼頭旅客人流量調整的士、巴士數量外，亦應改善碼頭周遭環境。她指，距離碼頭數分鐘路程的啟德社區隔離設施仍然空置，「反正hea住放喺到都無錢收」，倒不如將該處改造成文創園區、購物商場等。

她解釋，待旅客乘車離開碼頭需要一定時間，不如增加附近的旅遊景點，同時邀請青年改善隔離設施的外貌，讓他們一落地即可感受香港風情和特色，同時可達到分流作用。