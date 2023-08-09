炒公務員｜楊何蓓茵：現時無「快速炒魷」機制、非部門「話晒事」

政府建議簡化根據《公務人員（管理）命令》第12條 ，着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制 (「第12條行動」)，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）稱要澄清外界兩點誤解，強調對於極少數工作表現持續欠佳公務員，政府現時沒有所謂「快速炒魷」機制，而建議的簡化機制正是唯一的機制。



此外，建議取消在部門內設立「獨立委員會」，是因為已有三個獨立於有關人員所屬部門的機構參與個案處理，不存在「部門決定晒的情況」。



楊何蓓茵（林靄怡攝）

她強調，要採取第12條行動前，管方一定給予足夠時間予有關人員作出改進。有關人員的上司會透過輔導及勸喻，提供培訓，並在情況許可下作出調職安排，加上給予有關人員最後觀察期作出改善。管方會在完成上述步驟，有關員工仍然工作表現持續欠佳，即絕大部分工作範疇都不達標的情況下，才會採取第12條行動。

她續指，外界關注簡化機制後，建議取消在部門內設立「獨立委員會」，強調確有規模較小的部門組成「獨立委員會」時有一定困難，但這不是建議取消設立「獨立委員會」主要原因。因為，從運作經驗中看到，一個工作表現持續欠佳的個案，於機制下一直有充分機會表達意見及作出申述，必定有充足的資料支持，並經多位上司多次評核，因此卜認為沒有必要另設「獨立委員會」，再次審視資料充足的個案。

她又強調，作出最後決定的不是個別部門，而是由中立的公務員事務局審閱，及獨立於行政機關、由各界人士組成的公務員敍用委員會就個案給予意見。如委員會同意該個案應根據《公務人員（管理）命令》第12條處理，局方會再邀請相關人員提交申述書，再作最後決定。過程中，已有三個獨立於有關人員所屬部門的機構參與個案處理，因此不存在「部門決定晒的情況」，亦無必要在此基礎上再設立「獨立委員會」。

她再三重申，絕大部分公務員盡心盡力為市民服務，只有極少部分員工的工作表現持續欠佳。今次精簡程序，使機制具成效和效率，當局的目標只有一個，是希望公務員團隊團結一致，提供專業高效服務，從而提升治理效能，為市民多做實事。