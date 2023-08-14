一國兩制民調｜外國輿論一面倒負面　湯家驊：一兩次外訪難改印象

由特首李家超帶領的政府班子積極外訪，惟民主思路今日（14日）公布新一輪調查指數，雖然本地對「一國兩制」評價分數持續上升，不過國際評價分數依然下跌。民主思路召集人湯家驊指，國際評價分數依賴西方研究報告，而外國對香港輿論百分之一百負面，認為香港本地評價較為可靠，直言：「樂見官員多外訪，但一兩次外訪即可改變西方媒體是不設實際的。」



本地調查指數上升 國際評分下跌

民主思路委託中大亞太研究所，在今年6至7月電話訪問約1,000名市民，並運用9個外國智庫的綜合數據庫和127個指標計算，得出 「一國兩制指數」。2023年上半年的「一國兩制」指數，由2022年下半年的5.92分，回升至6.02分。

其中，本地民意調查所有有關「一國兩制」的分項評價延續上輪調查升勢，其中「陸港關係」攀升最大，增加5.4%，其次是「高度自治」及「人權自由」，分別增加5%和3.4%。不過國際評價分數整體呈下跌趨勢，其中「民主發展」下跌最多，達1.6%，其次為「公民權利」和「經濟開放」，分別下跌0.8%和0.3%。

項目負責人兼民主思路聯席召集人潘學智認為，內地與香港有緊密的跨境社會經濟聯繫，全面通關象徵兩地重新恢復往來，市民強烈感受到重回正軌的信心和期望。

至於國際評價與本地評價分數有落差，湯家驊解釋西方對「一國兩制」的輿論一向百分百負面，而國際評價分數從西方研究報告中取出。相較之下，香港民調數據相對可靠。被問到這是否意味港府外訪說好香港故事未見成效，湯家驊直言：「樂見官員多外訪，但一兩次外訪即可改變西方媒體是不設實際的。」

有議員批評法官拒批《願榮光》禁令 湯認為不公

提到早前律政司就歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令敗訴，有建制派立法會議員批評有關法官並要求「司法改革」，湯家驊重申自己對社會批評法官有一套接近法律原則的看法，他指《願榮光》判決相當技術性，一般人未必可理解、明白判決，有部份立法會議員只看結果便批評法官，坦言對法官造成不公，期望法律界組織可多協助解釋。

稱溫和派佔社會多數 料區議會選舉投票低於三成

另外，民調顯示香港市民的政治傾向中，溫和派繼續成為最大組別，佔78.6%，湯家驊指，中間派別投票意欲一向較低，估計年底區議會選舉投票可能低於三成。