「一國」應被重視　湯家驊：唔好搞亂檔　言論自由前提是不損國安

社會對於「一國兩制」存在不同見解，行政會議成員湯家驊認為很多人都忽略了「一國」。他今日（31日）於民主黨節目「Chat DP」表示，中央有權撤銷「兩制」，「要維護『一國兩制』，就唔好搞亂檔。」



湯家驊又回應近日事件，對於高院拒批《願榮光》禁制令，他指，言論自由的前提是不要損害國家安全。另外，保安局局長鄧炳強拒絕透露國安130億元的開支細節，他認為應增加透明度，「政府都有好多嘢需要改進」。



7月31日，劉慧卿在民主黨網台節目訪問湯家驊。（石恩彤攝）

指大眾誤解一國兩制 湯家驊：要尊重一國

湯家驊在節目中表示，很多人都有誤解，「一國兩制」中只着重「兩制」，但其實「一國」也要重視，希望大家不要只着重某一方面，要尊重國家地位，也要注重香港優勢。

湯家驊說每次到訪北京，北京都會給予一個訊息：「我哋唔需要多一個上海、深圳，但需要一個香港」，需要香港的獨特的性質，有普通法，有「一國兩制」。他又指，若把香港管治得好，「一國兩制」就能夠保存；但若「一國兩制」危害國家，無論用甚麼方法威迫，國家都有權撤銷「一國兩制」，香港人要維護「一國兩制」，「就唔好搞亂檔。」

他指，「所有國家都有條紅線，就係國家安全。」

7月31日，劉慧卿在民主黨網台節目訪問湯家驊。（石恩彤攝）

湯家驊：「35+」事件不可能再次發生

他提及到高院拒批《願榮光》禁制令，正正就是「兩制」的特色，但他強調，法官判辭指要維護言論自由，但前提是不損害國安，「傷害到國家安全嘅就唔係自由」，界線就在於不傷害國家安全。他認為言論自由及國家安全兩者是不會重疊，沒有灰色地帶，重點在於怎樣定界線，以往2019年大眾未熟悉該界線，以致「35+」案件發生，但現在他認為同樣事件不可能再次發生。

鄧炳強拒透國安130億明細 湯家驊：應該要透明啲

對於鄧炳強拒透130億元國安開支細節一事，湯家驊認為「應該要透明啲」，又說政府確實有好多地方需要改進，但仍要明白政府與民間機構不同，「轉彎未必轉得咁快」，要有耐心，「慢慢嚟」，「始終都會有轉彎嗰一日。」