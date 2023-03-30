中大揭乙肝患者康復後12年仍未減肝癌風險　倡需接受長期監測

乙型肝炎感染是肝硬化和肝癌的主要原因，部分人可經藥物或自身痊癒，成為乙肝康復者。不過中大醫學院早前，分析近10,000名乙肝康復者長達12年的數據後發現，患者康復後出現肝癌的風險未有減退，仍維持在0.20%左右。



研究團隊成員之一、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風表示，數據反映乙肝康復後，患者長遠仍需定期接受肝癌監測，尤其是有高危因素如年紀大、男性、血小板數量偏低和患有肝硬化的病人。研究詳情已於國際醫學期刊《Journal of Hepatology》刊登。



中大醫學院分析近10,000名乙型肝炎康復者長達十二年的數據，發現他們在康復後出現嚴重肝病併發症的風險會隨時間下降，但同期他們出現肝癌的風險維持。 （中大醫學院提供）

本港約54萬人患有乙型肝炎，部分人可經藥物或自身痊癒，達至「乙肝病毒表面抗原清除」，成為「乙肝康復者」。不過，此種功能性治癒未能因而減少患上肝癌的風險，中大醫學院早前，分析近10,000名乙肝康復者長達12年的數據後發現，患者康復後出現肝癌的風險未有減退，康復後首七年的年均風險0.20%，而康復後8至12年的年均風險 0.19%，僅輕微下跌零0.01個百分點。

相反，出現嚴重肝病併發症的風險會隨時間下降，由康復後首七年的0.26%減至康復後八至十二年的0.12%。

黃煒燊教授（左）指出，是次研究反映病人及早達至功能性治癒，能進一步降低他們日後出現嚴重肝病併發症的機會，同時亦需為有高危因素的患者進行肝癌監測，及早為他們提供適合的治療。 （中大醫學院提供）

研究團隊之一、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風表示，數據反映乙肝康復後，患者長遠仍需定期接受肝癌監測，特別是有高危因素如年紀大、男性、血小板數量偏低和患有肝硬化的病人。他補充，當中患有肝硬化的病人於乙肝康復後出現嚴重肝病併發症和肝癌的風險會較沒有肝硬化的人高，而嚴重肝病併發症年均風險在首七年更達1.20%，為沒有肝硬化的八倍多。

患有肝硬化的病人於乙肝康復後出現嚴重肝病併發症和肝癌的風險會較沒有肝硬化的人高，而嚴重肝病併發症年均風險在首七年更達1.20%，為沒有肝硬化的八倍多。

另一研究成員、中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任黃煒燊則表示，期望在未來五至八年會有更多新型藥物出現，讓病人及早達至功能性治癒，進一步降低他們日後出現嚴重肝病併發症的機會；同時亦為有高危因素的患者進行肝癌監測，及早為他們提供適合的治療。